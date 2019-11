V Aši kácí desítky nemocných a narušených stromů, jsou nebezpečné

„Nynější zásahy do veřejné zeleně probíhají na základě posouzení stromů brněnskou společností Safe Trees, která se specializuje na projekční a inženýrskou činnost v oblasti arboristiky. Veškeré kácení je prováděno se souhlasem orgánů státní správy,“ ujistil mluvčí radnice Milan Vrbata.



Podle jeho slov město spolupracuje se společností na základě plánu údržby zeleně. Ten určil, že v letošním roce budou odborně posouzeny stromy v některých parcích, zahradách mateřských škol a na veřejných prostranstvích, kde se ve větší míře pohybují lidé.

„Základním a nejdůležitějším kritériem při posuzování stromů byla jejich provozní bezpečnost. Přísná a systematická péče o zeleň v městském prostředí je nutná,“ uvedl Vrbata.

Mluvčí připomněl jeden z případů samovolného pádu stromu. „Bylo to 5. ledna, kdy vzrostlý buk ze zahrady mateřské školy v Nohově ulici spadl směrem k chodníku a domům. Zasáhl přitom sloup elektrického vedení. Případ tehdy řešila policie kvůli podezření ze zanedbání péče o zeleň a ohrožení života a zdraví občanů,“ řekl s tím, že podezření se neprokázalo.

Odborníci z firmy Safe Trees stromy po posouzení rozdělili do tří kategorií. Do kategorie s nejvyšší naléhavostí zařadili tři stromy a doporučili jejich okamžité odstranění. „Nyní se kácí stromy, které byly zařazeny do kategorie s vysokou naléhavostí. Těch je dvaatřicet. V kategorii ostatní je zařazeno šestašedesát stromů. Ty zatím zůstanou stát,“ upřesnil Vrbata.

Na nebezpečné stromy upozorňují i sami obyvatelé

K zemi půjdou některé stromy například na pozemku za prodejnou Penny, v parcích u ulic Chebská, Skřivánčí, Šaldova, Dlouhá, Nemocniční a v zahradách mateřských škol Moravská a Nohova.

Další stromy byly posuzovány zvlášť na základě podnětu obyvatel. „Jednalo se o jednotlivé stromy v ulicích Na Háji, Nádražní, Mikulášská, Příbramská či Skřivánčí vrch. Dohromady bylo v těchto lokalitách po odborném posouzení určeno k pokácení sedmadvacet stromů. Další musely být odstraněny kvůli úmyslnému poškození. Například naříznutý dvojkmen jasanu u rybníku Cihelna či vandalem zapálený strom v zahradě mateřské školy Moravská,“ dodal Vrbata.

Ašskou zeleň letos zasáhla také kůrovcová kalamita, kvůli které šlo v tamních parcích k zemi více než čtyři desítky smrků. Město, které stojí prakticky v zeleni, chystá na příští rok ve spolupráci s firmou Safe Trees další posuzování. Půjde o vzrostlé jedince v ulicích Dlouhá, Kaplanka a Lipová cesta.