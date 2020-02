Vary počkají s prodejem školky na lukrativním místě, chtějí nový posudek

Piráti tehdy upozornili například na cenu prostor podle znaleckého posudku, která se jim zdála vzhledem k lukrativní poloze nízká. Vedení radnice námitku vzalo vážně.

„Dostali jsme upozornění, že ve znaleckém posudku chybí 95 metrů čtverečních. Jedná se o suterénní prostory ve velmi špatném stavu. Pana znalce jsme ihned oslovili, zda se nestala chyba. On si za vším stojí s tím, že mu posudek umožňuje, aby je v něm neuváděl,“ popsala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Město proto oslovilo dalšího znalce, který ale po čtrnácti dnech odmítl nový posudek bez udání důvodu zpracovat. Proto radnice oslovila jiného, tentokrát mimo Karlovarsko. Ten souhlasil a posudek bude hotový do konce února.

„Rádi bychom viděli, jestli je cena v pořádku,“ doplnila primátorka. Smlouvy o prodeji městských prostor zatím ještě na katastr neodešly, pozdrželi je právníci magistrátu. Pokud se bude cena určená novým znaleckým posudkem výrazně odlišovat od toho prvního, bude o prodeji podle primátorky jednat zastupitelstvo znovu.

Pirátský zastupitel Josef Janů, který na posudek upozornil, považuje vysvětlení ceny spočívající v nezapočítání suterénu za velice úsměvné, až hloupé.

„Situaci v tomto domě znám a vím, že místnosti se označují jako první nadzemní podlaží. Jsou celé nad terénem a jde o plnohodnotné, obyvatelné místnosti,“ řekl.

Nezapočítané metry v posudku jsou podle něj jen jedním z příkladů toho, co považuje za špatné. Poukázal třeba také na to, že pokud by město svou část domu prodalo, zůstala by mu tamní zahrada.

„To nejzákladnější ale je, že by nám z centra Karlových Varů zmizel městský prostor, kde by mohla být školka. K tomu směřujeme,“ řekl. Podle něj by bylo nejlepší, pokud by město prodej přehodnotilo.

Na základě prvního znaleckého posudku by Karlovy Vary získaly prodejem 7,8 milionu bez DPH. Provozování školky se má stát desetiletým věcným břemenem, přičemž město má na prostor předkupní právo.

Radní prodej v říjnu zdůvodňovali tím, že výše nájemného činí 12 tisíc korun za rok, městu patří čtvrtinový podíl, muselo by tam investovat deset až dvanáct milionů korun a trvalo by dlouho, než by se mu peníze vrátily zpět.

Proti prodeji se však postavili nejen Piráti, ale i členové Karlovarské občanské alternativy. Exprimátor Petr Kulhánek připomněl, že už před lety s kolegy upozorňoval, že by se město nemělo zbavovat jednoho z posledních prostorů v lázeňském území.

„Jsem stále stejného názoru. Při současném záměru prodeje ztratí město po deseti letech povinnosti provozovat školku již jakoukoliv kontrolu nad tímto prostorem,“ varoval.

Upřednostnil by proto zachování nájmu, byť sníženého kvůli nutným investicím. Problematický posudek je podle něj příležitostí pro vedení města, aby napravilo z jeho pohledu zásadní chybu a od prodeje upustilo.