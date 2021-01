Lidé propuštění ze Sokolovské uhelné mohou žádat o pětitisícový příspěvek

„Délka čerpání příspěvku je odvislá od doby, po kterou propuštěný člověk pro firmu pracoval,“ konstatoval Jan Smolka, předseda odborové organizace Sokolovské uhelné a druhý místopředseda dozorčí rady podniku.



Výše příspěvku je 5300 korun. Až pět let jej může podle Smolky pobírat člověk, který pro firmu pracoval déle než 25 let a je mu 55 let a více.



„Příspěvek je určen nejen na budoucí uvolňování zaměstnanců akciové společnosti, ale i na zaměstnance, s nimiž byl stanoveným způsobem rozvázán pracovní poměr již v období od 1. července 2020 do 31. prosince 2020. Očekává se, že za toto období bude podáno více než 600 žádostí o tento příspěvek,“ naznačila Hana Volfová, mluvčí Palivového kombinátu Ústí.

Všechny tyto žádosti chtějí odborníci ze Sociálního centra kombinátu vyřídit do konce letošního března. Po posouzení a zpracování předloží žádosti ministerstvu průmyslu a obchodu ke schválení a následnému vyplácení příspěvku prostřednictvím palivového kombinátu.



„Jsme rádi, že můžeme pomoci zaměstnancům v této nelehké době s vyřízením jejich žádosti o příspěvek i jeho vyplacení,“ uvedl Walter Fiedler, ředitel Palivového kombinátu Ústí.

Podle Jana Smolky by vyřizování žádostí nemělo trvat déle než měsíc. „I kdyby se ale protáhlo, lidé, kteří mají na příspěvek nárok, o nic nepřijdou. Nárok na něj totiž vzniká okamžikem přiznání ze strany ministerstva,“ vysvětlil Smolka.

Novela nařízení vlády, na základě které stát vyplácí takzvaný restrukturalizační příspěvek, platí od 3. prosince loňského roku. Touto novelou byla mezi subjekty, jejichž bývalí zaměstnanci mohou požádat za splnění všech stanovených podmínek o poskytnutí příspěvku, nově zařazena společnost Sokolovská uhelná s tím, že příslušným státním podnikem, jenž tento příspěvek administruje a vyplácí, byl určen státní podnik Palivový kombinát Ústí.