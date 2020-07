Chodov a hospodářská komora pomáhají lidem připravit se na propouštění

Pan Roman je jedním z těch, kterých se s největší pravděpodobností úsporná opatření, která avizuje Sokolovská uhelná, dotknou. V osmatřiceti letech se proto odhodlal k radikální životní změně. Chce začít podnikat. Na konzultační setkání si proto přišel pro základní informace o tom, co podobný krok obnáší.



„Úskalími začátků podnikání jsme za tři roky, co projekt pomoci začínajícím podnikatelům pořádáme, provedli už hezkou řádku lidí. Řada z nich se na trhu uchytila,“ konstatoval Tomáš Linda, předseda krajské hospodářské komory.

Dalším z nich se může stát i Roman. V těžařské firmě zatím sice pracuje, ale připravuje se na začátek své podnikatelské kariéry.

„Je mi to líto, pro Sokolovskou uhelnou pracuji 20 let a baví mě to. Na druhou stranu zaměstnavatele chápu. Tlaky kvůli omezování těžby uhlí jsou obrovské,“ řekl budoucí podnikatel.

Na trhu se chce prosadit jako revizní technik ve strojírenství, což je obdoba jeho současného povolání. „Potenciál v tomto oboru vidím. A vzhledem k mým dvacetiletým zkušenostem si myslím, že mám co nabídnout,“ doplnil pan Roman.

Projekt, který začal v Chodově, je podle Lindy premiérou spolupráce hospodářské komory s radnicemi měst. A v Chodově, kde odstartoval, budou mít odborníci z hospodářské komory hodně potenciálních klientů.

„Podle toho, co jsem si zjišťoval, žije ve městě minimálně 500 lidí, kterých by se propouštění ze Sokolovské uhelné mohlo v nejbližší budoucnosti dotknout,“ potvrdil chodovský starosta Patrik Pizinger.

To znamená, že jenom v Chodově žije polovina počtu lidí, kteří by kvůli útlumu těžby, a s ní souvisejících provozů Sokolovské uhelné, měli její řady opustit.

Město se jim proto chystá podat pomocnou ruku. Konzultační setkání s odborníky na start podnikání je podle Pizingera pouze prvním krokem.

„Chodov nemá tradici v malém podnikání. Je to město, kam lidé chodili za prací. Ale v té získali tolik zkušeností, které mohou nyní v podnikání zúročit,“ podotkl starosta.

Chtějí začít podnikat i kvůli koronavirové krizi

I proto radnice chystá další konzultace na jiná témata. „Chceme se zaměřit na dluhové a kariérní poradenství,“ naznačil Patrik Pizinger další formu pomoci lidem, kteří se mohou ocitnout ve svízelné situaci. „Zajímá nás také, jestli nebudou případy, kdy o práci přijde víc členů jedné domácnosti. To už by byl pro rodiny skutečně velký otřes,“ doplnil starosta.

Je ale nad síly města poskytnout v podobných případech finanční pomoc. „To je věc státu,“ vysvětlil Pizinger.

Jeho cílem je, aby v Chodově vzniklo do budoucna jakési centrum podpory začínajícím podnikatelům. A ti se podle něj nemusejí rekrutovat jen z řad lidí propuštěných ze Sokolovské uhelné. „Už dnes registrujeme zájemce, kteří se k tomuto kroku rozhodli kvůli koronavirové krizi,“ dodal.

„Naším cílem není dát lidem jídlo a pití. My je chceme naučit, jak si je obstarat,“ řekl k hlavnímu cíli konzultačních sezení šéf hospodářské komory. Podle něj je možné, že se projekt nastartovaný v Chodově rozšíří i do jiných měst v regionu.

„Jednáme o tom s dalšími starosty a starostkami,“ potvrdil Linda.