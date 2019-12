Nové vedení hospodářské komory Karlovarského kraje vyhlíží i dobu pouhelnou

Komora si také určila priority pro následující roky. Patří mezi ně spolupráce se zahraničními komorami, prosazování zájmů kraje při budování dopravní infrastruktury, intenzivní komunikace podnikatelských subjektů se školami, ale třeba i příprava na dobu pouhelnou.

Nové tváře ve vedení komory se shodly, že základem jejich práce by měla být kooperace a dohoda.

„Podnikatelský stav by měl být hlavní silou pozitivní přeměny jednotlivých oblastí napříč byznysem i společností a přispět k tomu, aby se náš kraj zbavil neatraktivní nálepky strukturálně postiženého regionu,“ řekl nový předseda představenstva Tomáš Linda.

Doplnil, že Karlovarský kraj by se měl stát pro zbytek České republiky vstupní branou na Západ.

„Můžeme přitom čerpat z výhod naší polohy, dostupné infrastruktury, dovedností a nápadů. Blízkost k jednomu z nejrozvinutějších regionů na světě, Bavorsku, by měla být benefitem a jedním z hlavních směrů naší budoucí aktivity,“ naznačil.

V následujících letech by chtěl prohloubit spolupráci s německými komorami a jednotlivými podnikatelskými subjekty, chce se ale také zaměřit na důsledné prosazování zájmů kraje při budování dopravní infrastruktury a její napojení na sousední regiony. To znamená nejen dostavbu D6, ale i napojení na německou A93. Za důležité považuje intenzivní komunikaci podnikatelských subjektů se školami.

Dostatek technických oborů

Právě rozvíjení školství směrem k technickým oborům je jednou z priorit prvního místopředsedy Tomáše Musila. Komora by podle něj měla politiky přesvědčovat o tom, aby školy v kraji nabízely dostatek technických oborů, i prosazovat rozšíření nabídky vysokoškolského vzdělávání na území kraje. To je podle Musila cesta, jak překonat nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců.

„Komora by měla být svým členům dobrým partnerem i v těžších dobách. Měla by komunikovat se samosprávami, sbírat informace od podnikatelů a postarat se o to, aby jejich hlas byl slyšet u politiků ve vedení měst a kraje. Aby tak mohli efektivně pomáhat rozvoji podnikatelského prostředí v regionu,“ uvedl Musil.

Užitečné by podle něj bylo také zvyšovat váhu a prestiž komory u podnikatelů v kraji, ale i rozšířit členskou základnu a optimalizovat činnost komory. Podle druhého místopředsedy Miroslava Mertla bude nově zvolené představenstvo program krajské hospodářské komory teprve formulovat.

„Profesně jsou mi nejbližší úkoly v oblasti vzdělávání, spolupráce na prohloubení praxe žáků s potřebami zaměstnavatelů, rekvalifikace a zaměstnanost, dopady pracovněprávní legislativy do podnikatelské činnosti a problémy s exekucemi bez adekvátní odměny. To vše v podmínkách, kdy se Karlovarský kraj vylidňuje. Čeká nás také období příprav na dobu pouhelnou, a to v čase všeobecného očekávání nižšího hospodářského růstu, podle některých odhadů i recese,“ nastínil Mertl.

Silný partner pro své členy

Ředitel krajské hospodářské komory Stanislav Kříž si myslí, že nově zvolené představenstvo má bohaté zkušenosti s podnikatelským prostředím, což bude pro komoru a její rozvoj prospěšné.

„Komora by tak měla být teď ještě silnějším partnerem nejen pro své členy, ale pro všechny podnikatele v regionu. Jsem přesvědčený, že je to velká příležitost posunout tuto instituci zase o krok dále,“ uvádí ředitel Kříž.

Krajská hospodářská komora je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v republice. Reprezentuje podnikatele při jednáních se státní správou, místní samosprávou i zahraničními organizacemi, ale také nabízí rozsáhlou poradenskou činnost a informační servis. Organizuje také širokou škálu vzdělávacích akcí, propojuje členy s dalšími partnery. Pomáhá najít lidské zdroje na trhu práce, organizuje setkávání personalistů, spojuje školy a zaměstnavatele.