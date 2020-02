V Sokolově řeší další podporu sportu po zastavení dotací od těžařů

Na městském úřadě se nyní zamýšlejí nad tím, komu v rámci daných možností pomoct. „Není to ale jenom o sportovních klubech. Výpadek se dotkne parkovacího domu, nemocnice a mnoha dalších menších věcí,“ upozornila sokolovská starostka Renata Oulehlová.

Osud klubů, které hájí barvy města, ovšem není vedení Sokolova lhostejný. „Jednáme jak s hokejisty, tak s fotbalisty,“ naznačila starostka.

Druholigoví fotbalisté FK Baník Sokolov mají financování do 30. června. „Chceme se pokusit udržet v Sokolově druhou fotbalovou ligu. A co bude dál, je ve hvězdách,“ konstatoval Pavel Makoň, předseda představenstva FK Baník Sokolov.

Finanční zdroje hledal sokolovský fotbalový klub i v minulosti také mimo dotací od těžařské společnosti.

„Nikdy jsme naše financování nestavěli pouze na Sokolovské uhelné. Jinde hledáme po celou dobu a to samé nás čeká pro příští sezonu,“ potvrdil Makoň. Jak podstatnou část rozpočtu klubu tvoří příspěvek od Sokolovské uhelné, která je vlastníkem FK Baník Sokolov, specifikovat nechtěl.

Obdobně zdrženlivý ohledně sponzorské částky byl i Václav Dobřemysl, předseda výkonného výboru hokejového HC Baník Sokolov. „Výpadek sice nebude likvidační, ale starosti nám nadělá,“ prorokoval.

Už jen proto, že podle všech indicií půjde I. hokejová liga, kterou sokolovský tým hraje, kvalitativně nahoru. A to přinese nutnost navýšení rozpočtu. „Asi o 20 procent,“ upřesnil Dobřemysl. „Troufám si říct, že jsme teď na úplně spodní hraně peněz, za které se dá I. liga hrát. Ale popereme se s tím tak, aby tady hokej byl i příští rok,“ naznačil cíle sokolovských hokejistů Dobřemysl.

Radnice dává na sport čím dál více peněz

Jazýčkem na misce vah při rozhodování, koho v rámci zákonných mantinelů podpořit, může být pro sokolovskou radnici fakt, že hokejisté hrají v hale, která patří městu. A to do ní v posledních letech investovalo miliony korun. „Současné vedení radnice dohání to, co se přes 20 let zanedbávalo,“ potvrzuje Václav Dobřemysl.

„Pokud by se na zimním stadionu nehrál hokej, byl by na zavření,“ uvedla starostka Renata Oulehlová. Předseda výkonného výboru hokejového týmu tuto obavu potvrdil. „Kdybychom spadli, asi by se II. liga v Sokolově nehrála. Už jen proto, že se na ni shánějí peníze ještě hůř než na první,“ naznačil osobní pohled na věc Dobřemysl, který 20 let hrál aktivně hokej a posledních pět let pracuje jako funkcionář klubu.

Sanovat výpadek financování Sokolovské uhelné je nad finanční možnosti města. To každoročně do sportu na dotacích vynakládá miliony korun. A příspěvek radnice všem sportovním klubům ve městě má neustále stoupající úroveň.

„Zatímco v roce 2016 činil 7,85 milionu, vloni už to bylo 14,3. K tomu je ještě zapotřebí připočítat prostředky na provoz jednotlivých sportovišť,“ vypočetla starostka Oulehlová. V rozpočtu na letošní rok je tak na dotace pro sportovce a provoz a údržbu sportovišť vyčleněná částka přes 55 milionů korun.

To vše v době, kdy přerozdělování daní není k Sokolovu nejštědřejší. „V rámci rozpočtového určení daní dostáváme od státu 13 160 korun na osobu. Rozdíl třeba oproti Praze, kde radnice dostává 41 tisíc na jednoho obyvatele, je nebetyčný,“ posteskla si Renata Oulehlová. „I přes to nemáme dluhy, rekonstruujeme a stavíme,“ pochlubila se starostka.