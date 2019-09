Velká premiéra. Po dvaadvaceti letech se šlo v Sokolově na první ligu

Jedenáct stovek diváků aplaudovalo ve stoje. „My vás nikdy, nikdy neopustíme.“ Baník Sokolov sice podlehl nabité a ambiciozní Porubě, ale čekání na druhou nejvyšší soutěž bylo příliš dlouhé. A diváci ocenili, že hokejisté i přes porážku bojovali a rvali se do poslední minuty o slušný výsledek.



„Byli fantastičtí. Stáli při nás i v těžké době a za to bych jim chtěl poděkovat,“ uvedl sokolovský trenér Karel Mlejnek.

Poruba v Sokolově rychle vedla o dva góly, pak sice Baník otočil výsledek a byl na koni, jenže závěr patřil znovu ostravskému týmu. V rozmezí 54. až 59. minuty nasázel tři góly a společně s Duklou Jihlava a Motorem České Budějovice zůstává stoprocentní. Baník naopak na první prvoligové body čeká.

Důležitým momentem byla situace deset minut před koncem. Baník vedl 3:2 měl výhodu přesilové hry, ale v ní fauloval Zadražil a pískalo se trestné střílení. To však Vladimír Svačina neproměnil.

„Teď se mi to hodnotí velmi těžko po zápase, který jsme prohráli a ten zápas nerozhodl samostatný nájezd. Myslím, že i proti tak zkušenému týmu, navíc když Svačina jel trestné střílení a neproměnil, by náš tým, který má o tři roky nižší věkový průměr, měl získat minimálně bod, ne-li dva a možná i tři,“ říkal Mlejnek bezprostředně po zápase. Paradoxně, naopak hostům tento moment pomohl. Ve zbylém čase dali tři góly a duel dokonale otočili. „Jako trenér mám takové konce rád, něco se tam děje, je to adrenalin pro mě. Věřil jsem Svačinovi, že promění, bohužel se tak nestalo, ale neztratili jsme hlavu, nepanikařili, měli ještě deset minut a byli za to odměněni,“ pochvaloval si kouč Poruby Miloš Holaň.

Ač na začátku druhé třetiny vedli hosté 0:2 obraz hry tomu neodpovídal. „Do zápasu jsme nastoupili velmi dobře. Měli jsme prvních deset minut více ze hry,“ myslí si sokolovský trenér Karel Mlejnek. S ním souhlasí i jeho protějšek na porubské straně. „Jeli jsme na zápas sedm hodin a po náročné cestě jsem měl obavy, což se i potvrdilo, protože nám v začátku nejely nohy. Domácí se hned při prvním střídání dostali do vyložené šance dva na jednoho. Ale musíme vyzdvihnout gólmana, který nás v těžkých chvílích držel nad vodou. Zápas byl náročný fyzicky i psychicky. Čekali jsme tlak od domácího publika, ale dokázali jsme se s tím dobře vyrovnat,“ míní Holaň.



A tak se Poruba přece jen dostala do dvoubrankového vedení. „Bohužel jsme udělali nejen před prvním, ale i před druhým, a také před třetím gólem, chybu na modré čáře, ať už na obranné nebo útočné. A to jsou zkrátka věci, které rozhodují zápasy nejen v úvodu sezony,“ myslí si sokolovský trenér Mlejnek.

Trefně ovšem zhodnotil duel Miloš Holaň z lavičky Poruby. „Řekl bych, že hrál Sokolov, ale my jsme dávali góly. Naší chybičkou v závěru první třetiny jsme dostali gól na 2:1 a pustili tak domácí do hry. Potom jsme zkušeným hráčem nepohlídali střídání, hráli jsme v šesti a smolným, vlastním gólem bylo srovnáno. Těch šancí poté bylo na obou stranách více než dost a domácí byli šťastnější, když se ujali vedení 3:2. Tam jsme měli trochu trápení.“ Vedení Sokolova vydrželo i přes zmíněné trestné střílení. Bohužel potom se zkušenější Poruba přece jen prosadila a odvezla si všechny body.

„To, že jsme za stavu 0:2 otočili zápas na 3:2, tak to je velké ocenění našeho týmu. Byl to velký impuls a věřím, že i dále to bude velkým impulsem směrem k našim divákům. Zápas pak soupeř otočil znovu na svoji stranu. Myslím si, že v momentě, kdy budeme celých 60 minut dělat takové věci, které máme u modrých čar, tak věřím tomu, že jako nováček velmi brzy nějaké body získáme,“ dodává Karel Mlejnek.

Chance liga pokračuje hned dnes, kdy hraje Baník ve Vsetíně. Už ve středu, od 18 hodin, Baník hostí HC Frýdek-Místek.