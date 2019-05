Studie má najít lepší cestu z Karlovarského do Ústeckého kraje

„Studie se týká úseku od odbočky na Jáchymov přes Květnovou, Stáž nad Ohří, Boč a končí u Smilova. Hledá v podstatě nejprůchodnější variantu skrze technické a ekonomické hledisko a z hlediska životního prostředí,“ řekl Lukáš Hnízdil.

Zároveň dodal, že se jedná o složité území, kde teče řeka, vede tam trať a vyskytuje se tam chráněná užovka.

„Kamenem úrazu možná bude efektivita. V minulosti návratnost nevycházela, tudíž to skončilo, řekněme pod stolem, a nyní s k tomu znovu vracíme,“ uvedl ředitel. Studie by měla být hotova během letošního roku.

Krajský náměstek pro dopravu Martin Hurajčík označil silnici I/13 za vytíženou a nebezpečnou v místech, kde protíná obce. „Vzhledem k tomu, že propadly veškeré posudky EIA a veškeré studie, které tam byly, tak jsem velmi rád, že jsme se dohodli na novém zpracování,“ řekl.

O novém úseku se mluví roky, říká starosta Ostrova

Podle starosty Ostrova Jana Bureše je pro obyvatele města silnice I/13 stejně důležitá jako silnice 6 pro Karlovarský kraj. „Vede v našem správním území a vnímáme, že velmi trpí obyvatelé Stráže nad Ohří a okolních osad,“ řekl.

Zároveň dodal, že o novém úseku se hovoří už léta. „Vím, že před deseti či patnácti lety už nějaká studie byla, ale nepokračovalo se v ní, což mě pochopitelně velmi mrzí,“ dodal.

Podle starostky Stráže nad Ohří Jany Vikové by obec nové řešení uvítala. „Silnice I/13 vede naší obcí, projíždí nám tady zhruba 10 tisíc aut denně a bezpečnost není úplně ideální,“ řekla.

Je ale podle ní otázkou, která varianta by připadala v úvahu. „Byla tu i varianta několika mostů, což by zdejší krajinu velmi změnilo,“ podotkla. Pro obec by byl podle ní ideální tunel, který by Stráž nad Ohří nejméně zasáhl a byl by nejšetrnější k okolí.

Při nehodě bývá silnice několik hodin neprůjezdná

Před rokem kvůli bezpečnosti v úseku Stráž nad Ohří - Boč vznikla i petice. Lidé v ní požadují vybudování zpomalovacích prvků a instalaci průjezdových radarů, vybudování chodníků jak ve Stráži, tak v Boči a právě přeložku silnice I/13.

„V současné době je chůze po obcích možná jen v těsné blízkosti krajnice, a to případně i s kočárkem. V zimních měsících je chůze podél silnice komplikována sněhovými hromadami při kraji silnice. Pokud se v jednom místě potkají na silnici dva protijedoucí kamiony, není prostor pro chodce téměř žádný,“ stojí v odůvodnění.

Kromě toho text petice upozorňuje třeba i na to, že je I/13 hlavní spojnicí Karlovarského a Ústeckého kraje, která je využívaná jako tranzitní trasa nejen nákladní kamionové dopravy. Připomíná, že je úsekem častých dopravních nehod, kdy se stává i na hodiny neprůjezdnou.

V katastrálních územích Stráže nad Ohří a Krásného Lesa je zároveň přírodní park o rozloze 3 700 hektarů. Na jeho území žije řada vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.