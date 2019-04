Silnici do Německa nechceme, neobětujeme přírodu, protestují lidé z Ašska

Když se začalo s obnovou historického přeshraničního spojení měst Plesná a Bad Brambach, mluvilo se také o tom, že by bylo možné obnovit původní silnici až do Aše. Češi by tak nemuseli objíždět německé území a Němci by si zkrátili cestu ze Saska do Bavorska přes Ašský výběžek.

Jenže podle názoru lidí, kteří v dotčené části Ašska žijí, by silnice vážně poškodila tamní přírodu. A provoz, zejména pokud by se na trasu vydaly kamiony, by měl negativní dopad i na místní obyvatele.

„Já z toho nechci dělat politickou kauzu. Když to tam lidé nechtějí mít, tak to tam mít nebudou,“ krčí rameny ašský starosta Dalibor Blažek.

Vysvětlil, že kraj v lokalitě plánoval propojku z Aše do Plesné přes Bad Brambach. Na projekt měl šanci získat peníze z přeshraničních fondů. Obnovení historického spojení by podle starosty přineslo celé lokalitě prosperitu a rozvoj.

„Plánovali jsme například autobusové spojení Aš – Bad Brambach – Plesná. A měli jsme podmínku, že tam nebudou jezdit kamiony. Jenže vlastník pozemků, přes které by část silnice musela vést, se teď postavil jednoznačně proti. Bez jeho souhlasu není možné pokračovat,“ konstatuje starosta Blažek, který podle svých slov nechce stavbu silnice lámat přes koleno.

Později už na silnici peníze nebudou, říká starosta

„Podobné situace jsem zažil na přechodu do Selbu, kde si Zelení lehali na silnici, nebo při otevírání přechodu do Bad Elstru, kde se psaly petice. Kdybychom dnes přišli s tím, že jeden nebo druhý přechod zavřeme, tak mne lidé vyženou z radnice,“ vzpomíná starosta s tím, že se silnicí na Bad Brambach by to jistě bylo podobné.

„Dnes řada lidí z Aše jezdí do Brambachu na koupaliště, do sauny, za kulturou, za prací. Jenže když se promešká doba, kdy je možné tu stavbu spolufinancovat z přeshraničního projektu Cíl 3, tak už to pak nikdo neudělá, bude to příliš drahé,“ dodává.

Kvůli nesouhlasu tamní zastupitelé ani neprojednají smlouvu o spolupráci ve věci výstavby silnice mezi krajem a městem Aš.

Zásadním odpůrcem stavby je Petr Štěpánek, který spolu se svým otcem v lokalitě vlastní řadu pozemků, na nichž provozuje ekologické zemědělství. Právě přes jejich louky a pastviny by měla nová komunikace vést.

„Silnice tady? To by byla katastrofa. A kvůli čemu? Aby si němečtí řidiči zkracovali cestu přes Ašský výběžek? To nemůžeme podporovat,“ argumentuje Štěpánek.

Nechceme se za dva roky bouřit znovu, říkají lidé z výběžku

„O tom plánu se mluví od roku 2008. Už tehdy jsme silnici z Bad Brambachu do Aše odmítli. Jenže teď se o tom začalo diskutovat znovu. Na jednání se starostou jsme řekli, že nesouhlasíme s žádnou ze tří navržených variant přes naše pozemky. Je pravda, že jako kompromis jsem navrhl jiné řešení, které se nám zdálo jako nejpřijatelnější,“ vysvětluje Štěpánek.

„Zároveň jsme ale zdůraznili, že tato varianta je nejkrajnějším řešením, jen pokud se projekt stavby silnice nepodaří úplně shodit ze stolu. Bohužel, starosta to zřejmě pochopil, že s tím nemáme problém, a tak to i prezentoval radním. Proto jsem v úterý donesl na podatelnu dopis, v němž vyjadřujeme náš zásadní nesouhlas,“ vysvětluje Štěpánek.

Podle jeho slov je důvodů proti stavbě silnice hned několik. „Trasa vede přes lokálně významné mokřady, dotýká se prameniště Bílého Halštrova a Elstru. Navíc by silnice měla těsně míjet obytné domy v centru Mokřin. Obavy vzbuzuje i skutečnost, že Němci jasně deklarovali, že chtějí silnici pro nákladní dopravu. Jinak prý nedají peníze. A v projektu ta silnice dimenzovaná pro nákladní automobily je,“ vyjadřuje obavy Štěpánek.

S obyvateli Mokřin, Horních Pasek a Vernéřova plánuje sepsat petici za úplné vyškrtnutí záměru z územního plánu. „To abychom se za dva roky nemuseli bouřit znovu,“ doplňuje.