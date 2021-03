Karlovarský kraj stárne, města staví nové domovy pro seniory

Pomoci lidem s Alzheimerovou nebo Parkinsonovou chorobou, ale i s dalšími poruchami, kteří vyžadují péči čtyřiadvacet hodin denně. To je cíl nového pobytového zařízení pro seniory, které vyrostlo v Sokolově. Projekt za více než sto šedesát milionů korun je největší investicí města za posledních dvacet let. S dokončením a kolaudací počítá radnice koncem června.



„Předpokládáme, že v květnu by stavba měla být hotová. V té chvíli, kdy nám zhotovitel předá stavbu, začneme stěhovat mobiliář, vybavení kuchyně a prádelny. To potrvá asi dva měsíce, takže do konce června bychom měli být připraveni ke kolaudaci,“ řekla Kateřina Klepáčková z odboru rozvoje města.



Poté přijde na řadu zkušební provoz. První klienti by se do domova mohli nastěhovat začátkem příštího roku.

Podle starostky města Renaty Oulehlové začaly stavební práce předloni v srpnu. Radnice na stavbu získala z ministerstva práce a sociálních věcí dotaci pětašedesát milionů. Ta pokryje více než třetinu nákladů. Vybavení kuchyně a prádelny přijde na další čtyři miliony korun. Pobytové zařízení bude mít kapacitu jednašedesát lůžek. Z toho bude jednačtyřicet pokojů jednolůžkových a deset dvoulůžkových s vlastním sociálním zařízením.

Staví se i v Karlových Varech

Nový soukromý domov pro seniory se staví v Karlových Varech. V krajském městě má doplnit počet lůžek, kterých je stále nedostatek. Domov bude navíc poskytovat také speciální péči klientům s Alzheimerovou chorobou a stařeckou demencí.

„Vzhledem k tomu, že kapacita městského domova pro seniory je dlouhodobě naplněná, má pro nás tento projekt ohromný význam,“ uvedla karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Investorem nového domova je společnost KVDS, která už podobné zařízení vybudovala před šesti lety ve středočeských Říčanech. Nové zařízení bude stát v karlovarské části Stará Role, jeho kapacita bude přibližně sto osmdesát lůžek. První klienti by se měli nastěhovat v září letošního roku. Zařízení se bude plnit postupně. Na začátku bude potřebovat asi padesát zdravotníků.

Jak už dříve uvedl jednatel společnosti KVDS Jakub Erben, firma budoucí zaměstnance zaškolí ve svém zařízení v Říčanech. Nevylučuje ani spolupráci s místními zdravotnickými školami.

Třípatrová budova nabídne komfortní a plně vybavené jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením a polohovacími lůžky. V každém patře bude pro klienty vybudována společenská místnost plnící též funkci jídelny a prostoru pro společné aktivity. Domov bude plně bezbariérový.

„Budova bude dispozičně uzpůsobena tak, aby klienti měli v dosahu veškerý servis, aby i přes poměrně velkou kapacitu dýchala rodinnou atmosférou a senioři se zde cítili dobře,“ popsal Jakub Erben. Obyvatelé i jejich návštěvy budou moci využít zelené plochy okolo nedalekého jezírka. Investor počítá i s dostatečnou kapacitou parkovacích ploch pro návštěvy.

Podobné zařízení by mělo v budoucnu vyrůst také v Mariánských Lázních. Domov Alzheimer by se měl věnovat cíleně právě lidem s tímto onemocněním.