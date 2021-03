Starší lidi lákají různé výhody, kraj dá na slevy i kurzy další milion

První Senior Pasy začal kraj lidem starším 55 let nabízet v září roku 2017. Projekt přinášel různé slevy třeba do aquacentra nebo do kina. Časem se síť partnerských míst, kde jsou slevy držitelům karty Senior Pas poskytovány, začala rychle rozrůstat. Stejně jako počet registrovaných držitelů Senior Pasu.



I proto odsouhlasila Rada Karlovarského kraje, že projekt finančně podpořit i letos, a to jedním milionem korun.

„Jen za minulý rok si o Senior Pas zažádalo 1 325 lidí, celkem pak evidujeme již 18 389 registrovaných držitelů. S tím ale souvisí také snaha kraje zapojit do spolupráce co nejvíce partnerů. V loňském roce se podařilo získat 59 nových poskytovatelů služeb, kteří rozšíří už tak dost pestrou nabídku slev,“ uvedl radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár.

Senior Pas nabízí možnost uplatnění slev v oblasti volnočasových a sportovních aktivit, zdraví, lázeňství a wellness, stravování, ubytování i cestování.

Držitelé Senior Pasu mohou využít také zvýhodněného vstupného do muzeí a galerie nebo uplatnit slevu na nákupy spotřebního zboží bez ohledu na odvětví. Aktuálně díky němu mohou zájemci získat například slevy na nákup zdravotních pomůcek.

Letos se rozjedou kurzy o zdraví

Peníze z rozpočtu Karlovarského kraje by měly pokrýt aktivity a organizační zajištění projektu tak, aby mohl pokračovat i nadále. Mimo jiné budou využity například na pořádání vzdělávacích a společenských akcí pro seniory, na provoz kontaktní linky, zpracování a vydání aktualizovaného Katalogu slev, dále na provoz webových stránek projektu nebo mobilní aplikaci Senior Pas.

Více než 130 tisíc korun by se pak mělo podle plánů krajského odboru sociálních věcí investovat i do kurzů o zdraví.

Všechny tyto aktivity by měly být podle Roberta Pisára vysoutěženy v rámci veřejné zakázky Senior Pas 2021 za co nejvýhodnější cenu, ale zároveň v přiměřené kvalitě a ve správném termínu. Vzdělávací akce se pak uskuteční s ohledem na aktuální vývoj v souvislosti s epidemií covid-19, jakmile to bude možné.

O finanční podpoře projektu Senior Pas bude rozhodovat ještě krajské zastupitelstvo. Částka jeden milion korun, aktuálně navržená radními, však odpovídá finančnímu objemu, který do projektu v uplynulých letech investovalo i předchozí vedení kraje.

V roce 2019 to dokonce bylo ještě o bezmála 400 tisíc méně, protože projekt tehdy dotovalo i ministerstvo práce a sociálních věcí. V loňském roce však už kraj s vládní dotací počítat nemohl, to samé platí i pro letošek.

Aplikace je propojena na záchranku

Na provoz webových stránek projektu seniorpasy.cz počítá kraj s částkou 60 tisíc korun. Během celého roku bude aktualizovat databázi držitelů karet i poskytovatelů slev a výhod, zároveň sem budou průběžně zařazovány konkrétní aktivity, akce a tipy z Karlovarského kraje spojené s projektem.

Zveřejňovány tu budou i pozvánky na akce partnerů projektu. Zajištěn bude i celoroční provoz kontaktní linky, kam se mohou zájemci obracet s dotazy ohledně projektu Senior Pas, registrace i slev a výhod po kraji i celé České republice. Držitelé karty dostanou také unikátní přístupové údaje pro bezplatné využívání aplikace Senior Pasy Karlovarský kraj ve svém mobilním telefonu.

Aplikace bude nově propojena i se složkami integrovaného záchranného systému, aby seniora takzvaně ohlídala. Aplikace tak, jak je navržena, funguje bez internetového připojení, takže nepotřebuje ke svému provozu wifi ani mobilní data.