Do začátku prázdnin máme naočkováno, věří karlovarský hejtman

Máme nejméně nakažených z republiky. Čím si to vysvětlujete?

Velkou roli hraje to, co nás postihlo z počátku roku. Aktuálně je na tom nejlíp Chebsko, které na tom bylo ještě na začátku března nejhůř. Vypadá to, že se populace skutečně promořila. Hodně pomohlo i uzavření okresů a omezení mobility, hlavně cesty lidí z ostatních krajů do našich horských areálů. A také to, že si obyvatelé uvědomovali, co se děje, a dodržovali protiepidemická opatření. Postupně jsme se tak dostávali k normálu a toto pondělí jsme už podruhé zaznamenali dokonce nulu nakažených za den. Zrychluje se i tempo očkování.

Bojíte se konce školního roku a toho, že se přestane testovat i ve firmách?

To není definitivně rozhodnuto, já nyní spíše vnímám tendence, aby se testovalo dál. Z jednání s krajskou hospodářskou komorou, která vedeme každý týden, vyplývá, že i zaměstnavatelé mají zájem na tom, aby se přes prázdniny s testováním pokračovalo. Protože i pro ně je to nějaký pocit jistoty, že je všechno v pořádku. A děti se budou testovat před cestou na tábory.

Má testování ve školách podle vás vůbec smysl?

Důležité je, že jsme nezaregistrovali žádný vzestup pandemie poté, co se školy otevřely. Testování bude tedy dál probíhat až do konce června, kdy bychom už měli mít očkovanou větší část populace od šestnácti let výš. Zároveň je tu i zmíněný faktor promoření, kdy má člověk podle posledních dat v sobě protilátky až 180 dní po prodělání covidu. Nemyslím si tedy, že by prázdniny nějak dramaticky epidemiologickou situaci zhoršily.

Lidé starší sedmdesáti let se očkují už několik měsíců, ale ukončené očkování má v kraji jen 40 procent z nich. Jste přesto spokojen?

Může tam hrát roli právě prodělaný covid. Tito lidé devadesát dní poté k očkování nemohou. Část seniorské populace byla navíc očkována u svých praktických lékařů vakcínou AstraZeneca, u které je odstup mezi první a druhou dávkou tři měsíce. Na ukončení očkování tedy řada z nich ještě čeká. Faktem ale je, že se část populace očkovat prostě nenechá. Odhaduji, že u starších ročníků to bude kolem dvaceti procent, u mladších až jedna třetina.

Minulý týden se ukončilo očkování první dávkou v Chodově, redukce míst bude během léta pokračovat. Nesníží to zájem lidí o očkování ještě víc?

Oproti původním předpokladům, kdy jsme tady měli rovnoměrně používat všechny vakcíny, je to nakonec tak, že drtivou většinu vakcín dostáváme od Pfizeru a daleko méně od Moderny nebo AstryZenecy. Pro praktické lékaře jsou právě tyto dvě vakcíny vhodné z hlediska nakládání s nimi. Stejně tak jsou vhodné i pro menší očkovací centra, která nemají technologii pro nakládání s Pfizerem. A to je také důvod, proč síť očkovacích center zeštíhlujeme a ta menší vypadnou. Aby bylo dost vakcín v ordinacích.

U praktiků ale zatím dostalo vakcínu sotva patnáct procent lidí. Není to fakt málo?

Proto nyní rušíme centra, která mají nejmenší průtok, což je právě Chodov a Moje ambulance v Karlových Varech. Jejich provoz utlumujeme, fungovat ale budou až do konce června, aby v nich očkování druhými dávkami doběhlo. Všechny vakcíny kromě Pfizeru tak nyní jdou k praktickým lékařům. Páteřní síť velkokapacitních center v karlovarské KV Aréně, v bývalém klášteře v Sokolově a v kulturním domě v Chebu zůstane.

V sokolovském klášteře čeká na termín k očkování aktuálně víc než osm stovek lidí. Dokážou tato centra zájem o očkování vůbec pokrýt?

V Sokolově jde o dočasnou záležitost. V jeden časový okamžik se nám totiž sešly odložené druhé dávky a k tomu se spustila registrace pro silné ročníky 45 plus. Takže je to otázka krátké doby, pak se nápor rozmělní a ve velkých centrech budou lidé na termín očkování čekat jen několik dní.

Bude čím očkovat?

Dodávky od Moderny jsou bohužel stále dost omezené a u Astry je to doslova loterie, zdali ten který týden avizované dodávky vůbec dorazí. Spolehlivě funguje jen Pfizer. Nyní máme od této firmy potvrzené dodávky jedenácti tisíc dávek týdně, což je výrazně více než v začátcích. To jsme začínali na tisíci dávkách.

Co se bude dít s velkokapacitním centrem v KV Aréně ve chvíli, kdy se otevřou sportoviště?

Jsme domluveni s vedením města i KV Arény, že sportovní hala může dál fungovat nezávisle na tom, že bude v blízké době otevřena jako kulturní a sportovní stánek. Ty prostory k očkování budou oddělené a počítáme s KV Arénou i do budoucna a nikoliv jen na několik měsíců, ale na rok až dva. Bude totiž dál fungovat jako místo, kde se bude přeočkovávat třetí dávkou.

Očkování v Karlovarském kraji K úterku bylo vyočkováno 116 928 dávek, ze 70 % šlo o vakcínu Comirnaty od firem Pfizer a BioNTech.

116 928 dávek, ze 70 % šlo o vakcínu Comirnaty od firem Pfizer a BioNTech. Vysoký zájem o očkování je ve věkové skupině 50 až 54 let. Od 5. května, kdy se mohli padesátníci k očkování registrovat, bylo v kraji naočkováno jednou dávkou 44,6 % lidí.

je ve věkové skupině 50 až 54 let. Od 5. května, kdy se mohli padesátníci k očkování registrovat, bylo v kraji naočkováno jednou dávkou 44,6 % lidí. V rizikové skupině 70 plus dostalo obě dávky už více než 11 tisíc seniorů, tedy asi 40 %.

70 plus dostalo obě dávky už více než 11 tisíc seniorů, tedy asi 40 %. Ve věkové kategorii 80 plus, která se očkuje nejdéle , má obě dávky za sebou přes 61 % seniorů.

, má obě dávky za sebou přes 61 % seniorů. Aby se obyvatelé regionu dočkali kolektivní imunity proti onemocnění covid-19, mělo by se ideálně nechat naočkovat až 70 % lidí starších šestnácti let, tedy asi 200 tisíc.

To se rozběhne od kdy?

Od září či října. Aby byla imunita zajištěna v nejvyšší možné míře i proti mutacím, které tady jsou nebo případně budou, musí přeočkování proběhnout po devíti až dvanácti měsících od druhé dávky. Očkovat se bude v KV Aréně, v bývalém klášteře v Sokolově, otevřený je zatím Cheb. Vedení města potvrdilo, že v tamním kulturním domě se bude očkovat do konce prázdnin, pak se nejspíš přesune očkovací centrum v rámci města jinam, aby mohl kulturní dům začít fungovat jako kulturní dům.

Z osmi center tak zůstanou skutečně jen tři, bude to stačit?

Rozmělňovat třetí dávku mezi více center by bylo logisticky i personálně daleko složitější. Přeočkovávat se navíc bude najednou daleko méně lidí a přicházet budou postupně jak do center, tak i do ordinací.

Bude se vůbec očkovat i ve firmách?

V momentě, kdy se dostávají k registraci všechny věkové skupiny, zajistí očkování stávající síť center a praktici. V tom jsme ve shodě i s krajskou hospodářskou komorou. To, že máme relativně malý počet obyvatel, je teď pro nás výhodou.

Vy osobně se tedy cestování o prázdninách a případných mutací, které se budou šířit republikou, nebojíte?

Já i moje žena budeme očkováni a dovolenou už plánujeme. Část strávíme v Česku a konečně se vydáme i na dlouho plánovanou cyklodovolenou na Kavkaz. Není důvod se tomu vyhýbat, vždyť i hoteliéři berou preventivní testování jako samozřejmost. Tam bych problém neviděl. Po návratu z dovolené ze zahraničí i v tuzemsku se budou navíc lidé dál testovat také v zaměstnání. Hned první den v práci tak člověk zjistí, jak na tom je.