Prázdniny budou letos jiné. Část omezení zůstane, říká statistik Dušek

„Věřím, že po tragické zkušenosti během uplynulé zimy tentokrát po celé léto zůstanou rozumná režimová opatření. Kromě toho se budou také striktně hlídat importy případů ze zahraničí,“ říká šéf zdravotnických statistik pro MF DNES. Omezení by se měla týkat obchodů, restaurací i kulturních a sportovních akcí.



Jaká je aktuální epidemiologická situace v zemi?

Epidemie viditelně zpomaluje. A to jsme se už dostali přes hranici, kdy jsem se bál, že by se zpomalování mohlo zbrzdit. Když denní počty případů v minulosti klesly ke 2 000, tak se pokles zabrzdil a epidemie následně začala růst. Teď však klesáme i nadále, což je moc dobře. Je vidět, že rozvolňování postupuje pomalu a obezřetně. Velký vliv na to má samozřejmě postupující očkování, to zásadně mění situaci.