Ostrov si koupil nový stroj, vyčistí s ním hroby, lavičky i fasády

„S jarem jsme chtěli po zimě zbavit nánosů špíny Mírové náměstí, tak jsme si objednali u různých firem kalkulaci a nakonec jsme zjistili, že se vyplatí si z městské kasy koupit vysokotlaký čistič i se zánovním autem, na kterém ho budeme převážet. Je to v důsledku levnější, než si dvakrát ročně objednávat externí uklízecí firmu na to, aby Mírové náměstí k něčemu vypadalo. A to nemluvím o tom, co dalšího ještě umí,“ říká starosta města Jan Bureš.

Stroj se totiž ukázal jako supervýkonný i při aktuální rekonstrukci fasády ostrovského Domu kultury. Tu má na starost specializovaná firma ze Slovenska a její zaměstnanci ještě do nedávna fasádu předtím, než ji opravovali, čistili jen s pomocí obyčejných rýžáků a tlakové vody z vapek. Teď jim zakoupený stroj ušetřil spoustu práce i času, takže by se plánovaný konec na rekonstrukci fasády na konci července měl i navzdory zavřeným hranicím zkraje roku stihnout.



„Mile mě překvapilo, že čistič dokáže vyvinout tlak od 10 do 200 atmosfér a vodu ohřát až na 150 stupňů Celsia. Úměrně tomu si však vybírá svoji daň. Za osmihodinovou pracovní směnu si při plném výkonu bere až čtyřicet litrů nafty, ale není se co divit. Musí totiž ohřát pět tisíc litrů vody,“ upřesňuje Jan Kasalý, který stroj obsluhuje.

V uplynulých dnech pracoval s čističem na ostrovském hřbitově, kde zbavoval mechu a dalších nečistot staré náhrobky a sochy.



„Šlo to rychle, protože když opaříte mech, okamžitě se pustí. Nic jiného na něj tak dobře nefunguje. Čištění párou jsme vyzkoušeli i na plevel na chodnících a vypadá to, že už nebudeme muset používat zdaleka tolik chemie. Tráva mezi dlažebními kostkami nebo u obrubníků uhyne prakticky ihned a navíc ekologicky,“ chválí stroj Jan Kasalý.

Teď s ním bude pravidelně objíždět i dětská hřiště. Ukázalo se totiž, že čištění párou pod tlakem je ideální i na lavičky nebo dětské skluzavky.



„Zkusili jsme to také na koupališti, kde jsme mobiliář zbavili černé zažrané špíny prakticky za pár minut,“ dodává Kasalý.