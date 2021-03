Čištění ulic se podřídí pandemii, auta lidí v karanténě nikdo neodtáhne

Bloková čištění ulic tak začnou ve zvláštním režimu. Radnice sice slibují, že auta lidí v karanténě odtahovat nebudou, jejich majitelé však musí nahlásit, že je nemohou odstavit jinam. Nejvyšší čas tak mají motoristé v Karlových Varech. Tam totiž každoroční kolotoč blokových čištění odstartuje bezprostředně po Velikonocích, tedy 6. dubna.

„Forma úklidu bude reflektovat aktuální epidemickou situaci. Rozsah prací a odtahy vozidel bránících úklidu tedy budou přizpůsobeny opatřením, která budou v danou chvíli platit,“ ubezpečila Helena Kyselá, mluvčí karlovarského magistrátu.

Přesnou formu budou na karlovarské radnici dolaďovat ještě na začátku tohoto týdne.



„Pravděpodobně to bude tak, že se majitel vozu, který je nemocný či v karanténě, ozve technickému odboru. Jeho vozidlo pak označíme a nebudeme v rámci blokového čištění odtahovat,“ naznačila mluvčí magistrátu. Ostatní majitelé aut zaparkovaných v místech, kterých se dotkne úklid, však s odtahem počítat musí.

Harmonogram prací je nastavený podobně jako v minulých letech. Čistit se budou komunikace, parkoviště a další zpevněné plochy.



„V lázeňském území a obchodně správním centru bude opět prováděno noční mytí. Technika i pracovníci ručního úklidu se postupně zaměří na všechny městské čtvrtě,“ uvedla mluvčí magistrátu.

První uklízecí technika se přitom v ulicích Karlových Varů objeví 6. dubna. „Očistou projdou Svahová, část Moskevské a Krále Jiřího, ulice Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové. Začátky denních blokových čištění jsou stanoveny na 8. hodinu, noční mytí komunikací bude prováděno od 20 hodin,“ doplnila Helena Kyselá. Odtažená auta najdou jejich majitelé na tradiční adrese odtahové služby v Západní ulici 63.

O trochu delší dobu na přípravu mají lidé v Sokolově. Podle mluvčího tamní radnice Vladimíra Meluzína začnou bloková čištění nejdříve v půli dubna. Je ale možné, že se termín ještě posune.



„Například loni začalo čištění právě kvůli pandemii až v květnu,“ konstatoval Meluzín. Mechanismus, jak ochránit vozidla nemocných a izolovaných lidí, tedy v Sokolově ještě neřeší. „Určitě ale nějaká opatření přijmeme, ostatně stejně jako v loňském roce,“ doplnil Vladimír Meluzín.

V Chebu už začali čistit parkoviště

Nejdál jsou s úklidem po zimě v Chebu. I když klasická bloková čištění začnou 1. dubna, v pondělí skončilo takzvané předčištění, které se týkalo městských parkovišť.

„Pro efektivní využití nasazené techniky je potřeba čištěné úseky uvolnit od zaparkovaných vozidel. Jednotlivé lokality budou proto v několikadenním předstihu označeny přenosným dopravním značením,“ informuje město na svých webových stránkách.



Podle mluvčí radnice Simony Liptákové se sice motoristé nemusejí obávat odtahu, v případě, že nepřeparkují, se ovšem postihu nevyhnou.

„Běžnou praxí je, že před technikou společnosti Chetes jezdí vůz městské policie, který houkáním upozorňuje na blokové čištění. Většina majitelů zaparkovaných aut na tento apel reaguje. Opačně to podle zkušeností strážníků bývá v jednotkách případů,“ uvedla Liptáková.



Ty město řeší ve správním řízení. „Pokud by se do problémů dostal někdo nemocný či izolovaný, zohledníme to při projednávání,“ doplnila Liptáková.

Na začátku týdne bylo v kraji podle statistik hygieniků přes 2 600 nemocných, nejvíce jich zaznamenali na Karlovarsku.