Školy v kraji pomáhají dětem zvládnout přijímačky, hlásí se jich stále víc

Už od ledna je pořádá kurz například Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Aš. Každou středu odpoledne ho navštěvuje zhruba 60 zájemců o studium, což také odpovídá kapacitě kurzů. Od 2. března je spouští rovněž Gymnázium Cheb. To letos nabídku rozšířilo. Nově se týká i zájemců o osmileté studium.

„Přihlášky jsme uzavřeli 15. února. V nižším gymnáziu máme přihlášených 33 žáků na matematiku a 30 na češtinu. V osmiletém cyklu pro nás bude kurzy lektorovat nadace Scio, čtyřletý cyklus si zajišťujeme sami. Přihlášených v něm máme 21 žáků,“ uvedl zástupce ředitele Jan Žídek.

Důvodem, proč gymnázium přípravné kurzy nabízí i pro zájemce z pátých tříd, je podle něj to, že v minulém roce u přijímaček více než třetina těchto žáků nesplnila kritéria (podrobněji v článku U přijímaček pohořeli i jedničkáři, ředitelé gymnázií jsou překvapení). Za oba kurzy žáci zaplatí 2 300 korun. V případě čtyřletého cyklu je mají zdarma, pokud si podají na chebské gymnázium přihlášku.

„Je na rozhodnutí rodičů a žáků, zda naši nabídku využijí. Myslíme si, že kurzy slouží především k tomu, aby si žáci vyzkoušeli testy z předcházejících let, zvykli si na jejich systém, seznámili se s prostředím a zadáním, což je pak pro ně výhoda,“ popsal Jan Žídek.

Zároveň doplnil, že mezi jednotlivými žáky základních škol jsou velké rozdíly a kurzy je pomáhají trochu srovnat. „Loni jsme zkoumali úspěšnost žáků, kteří je absolvovali. Pouze jeden se na gymnázium nedostal,“ řekl Jan Žídek.

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám zdarma v březnu opět nabízí také Gymnázium Ostrov, zájemci se mohou přihlásit do pátku. Velký úspěch má s touto nabídkou chodovské gymnázium se střední odbornou školou, kde je příprava na přijímací zkoušky rovněž tradiční záležitostí.

„Zájem je každým rokem větší a letos jsme nemohli ani přijmout všechny uchazeče. Připravujeme padesát dětí, ostatní jsme museli odmítnout,“ uvedla ředitelka Eva Temňáková.

Žáci jsou podle ní rozděleni do dvou skupin a tamní pedagogové je jeden týden připravují na češtinu, druhý týden na matematiku. „Nejde jen o uchazeče, kteří chtějí studovat u nás, ale i na jiných osmiletých gymnáziích v regionu. Výsledky dětí, které prošly kurzy, jsou určitě lepší než u těch, které do kurzů nechodily,“ zmínila ředitelka.

Přijímačky mohou být i nanečisto

Některé školy namísto kurzů volí jinou formu přípravy žáků. Například mariánskolázeňské gymnázium s obchodní akademií koncem ledna uspořádalo přijímací zkoušky nanečisto, stejně tomu bylo i v případě Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov (ISŠTE).

„Přihlásilo se nám něco kolem 160 zájemců, což je jednou tolik než v loňském roce,“ řekl ředitel Pavel Janus. V případě maturitních oborů podle něj bohužel nebyly výsledky dobré. Na druhou stranu ocenil, že si to šli žáci zkusit. Zástupci školy jim pak řekli, v čem by měli přidat.

„U nás přípravné kurzy děláme až od září v prvních ročnících maturitních oborů, kde první týden intenzivně srovnáváme podmínky v češtině a matematice, protože žáci přijdou různě vybavení,“ uvedl Pavel Janus.

ISŠTE by letos podle něj mohla stejně jako vloni úspěšně naplnit učební obory, strojní i ekonomické obory a IT, relativně hodně přihlášek má už nyní ke studiu strojírenství, za ním se drží elektrotechnika. Domov v areálu ISŠTE vloni našla střední policejní škola, o kterou by se mohlo tentokrát podle odhadů ucházet až 200 lidí. Novinkou je otevření pobočky vojenské školy, kterou by mělo naplnit 30 zájemců.

O kurzech nebo přijímačkách nanečisto naopak neuvažují zástupci Střední průmyslové školy Ostrov. Podle ředitele Pavla Žemličky dokážou pedagogové základních škol připravit ty žáky, kteří se učit chtějí. Očekává, že letos bude stejně jako v minulých letech největší zájem o informatiku, strojírenství a elektrotechniku. Předpokládá přitom, že škola naplní i ostatní obory. „Víc zatím nedokážu říct. Právě skončily jarní prázdniny a teď začne chodit nejvíce přihlášek,“ podotkl.

Žáci musejí přihlášky poslat do prvního března, přičemž pro první kolo přijímacích zkoušek mohou odevzdat dvě. Přijímací zkoušky se uskuteční v dubnu.