V Chebu akutně chybějí praktičtí lékaři, město s tím mnoho nenadělá

Výsledkem bude snaha vyjednat se zdravotními pojišťovnami otevření dalších ordinací a nabídnout novým lékařům komplex motivačních pobídek. To je podle chebského starosty Antonína Jalovce způsob, jakým může město pomoci krizi řešit.

„Jinou možnost bohužel nemáme. Pro každou novou ordinaci je klíčový podpis s pojišťovnou,“ uvedl.

Řada praktiků je už v důchodovém věku a přesluhuje. Je tedy nasnadě, že by se krize mohla brzy ještě prohloubit. „Na společném jednání jsme chtěli od lékařů slyšet, co by pomohlo situaci řešit. Nejvíc by prý pomohlo, kdyby se tu otevřely další ordinace,“ konstatoval starosta.

Spousta lékařů má v péči víc pacientů, než je podle pojišťoven optimální. Logicky ordinace zatěžuje také to, když denně volají desítky lidí, kteří zoufale shání praktika. „Takže pokud seženeme posily a podaří se otevřít další ordinace, bude to pro chebské lékaře ta největší pomoc,“ věří Jalovec.

Podle jeho slov se už Chebu přihlásili tři lékaři, kteří by měli zájem si ve městě ordinaci otevřít. Jenže klíčové je to, aby měl lékař uzavřenou smlouvu s pojišťovnou.

Kvůli tomu se na plzeňskou pobočku VZP příští týden chystá místostarosta Jiří Černý. Jako profesionální záchranář se v problematice zdravotnictví dobře orientuje.

„Celý ten systém je z mého pohledu nepružný. Pojišťovna sice ve spolupráci s krajem vypsala výběrové řízení na novou ordinaci, ale tím reaguje pouze na skutečnost, že v Chebu skončil jeden praktik. Navíc to řízení přichází ex post. Lékař skočil v prosinci, výběrové řízení bylo otevřeno na konci ledna a potrvá přibližně do konce února. A kdy chtějí pojišťovny řešit situaci, která nastane, až v Chebu skončí druhá ordinace? To je důvod, proč se místostarosta Černý chce s VZP domluvit, aby pojišťovny vypsaly těch řízení víc,“ vysvětlil starosta s tím, že město zároveň chystá soubor motivačních pobídek, které chce lékařům v případě nouze nabízet. A to nejen praktikům a dětským lékařům, ale i ambulantním specialistům.

Největší nedostatek lékařů je právě na Chebsku

Město už nyní láká doktory například na nadstandardní byty s minimálním nájemným nebo na upravené a levné nebytové prostory pro potřeby ordinací. Další pobídky bude muset nejprve schválit rada a zastupitelstvo.

Podle vedení města se nedostatek praktických lékařů může podepsat i na chebské nemocnici, která se rovněž potácí v personální krizi. Dá se totiž očekávat, že zoufalí lidé se budou ve velkém obracet na tamní pohotovost.



Jak už dříve uvedl krajský radní Jan Bureš, lékaři chybí v celém Česku, v Karlovarském kraji je ale nejhorší situace právě na Chebsku, kde skončilo naráz několik lékařů bez náhrady.

„Kraj nemá žádnou kompetenci v oblasti primární péče, praktiky musí ze zákona zajistit zdravotní pojišťovny, ale snažíme se pomoci. Dokonce se na nás s prosbou o součinnost obrátilo regionální vedení VZP ČR, které nyní musí pacienty přesměrovat k jiným lékařům. Řada lidí ale není ochotna dojíždět za praktikem z Chebu do Sokolova, do Plesné a dalších míst,“ uvedl Bureš.

Pojišťovny jsou totiž lidem povinné podle platné legislativy zajistit lékaře do vzdálenosti 35 minut od bydliště, což ale řadě pacientů nevyhovuje.

Kraj také už před časem vyhlásil dotační program, v rámci kterého přispívá lékařům na specializační vzdělávání 10 tisíc korun měsíčně po dobu až čtyř let. Podmínkou příspěvku je, že lékař pak musí pracovat dva roky v regionu. V současnosti se v rámci tohoto programu vzdělává 11 nových lékařů.