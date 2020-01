Kraj zabojuje o důležité profese, zdravotníkům i učitelům dá příspěvky

„Díky náborovým příspěvkům se nám daří stabilizovat počet zdravotníků v našich nemocnicích, proto jsme se rozhodli je vyplácet i v roce 2020. Příspěvky budeme rozdělovat mezi nové lékaře a zdravotníky těch oddělení nemocnic, která bychom potřebovali personálně posílit,“ vysvětlil krajský radní pro zdravotnictví Jan Bureš.

V karlovarské nemocnici je to podle něj kardio, plicní a interna, v nemocnici v Chebu interna a chirurgie, v Sokolově interna, pediatrie a radiologie a v ostrovské nemocnici následná intenzivní péče spolu s anesteziologicko-resuscitační a odlehčenou ventilovanou péčí a psychiatrické oddělení.

„V červnu 2020 pak budeme krajskému zastupitelstvu předkládat vyhodnocení udělených příspěvků s návrhem na další postup,“ doplnil radní.

V případě náboru nového lékaře činí příspěvek 400 tisíc korun, pro střední zdravotnický personál je to 150 tisíc korun při dodržení stanovených podmínek. Kraj s nimi přišel proto, aby zabránil přecházení zdravotníků mezi jednotlivými nemocnicemi.

V loňském roce na náborové příspěvky vyplatil 17 milionů korun a podařilo se mu do nemocnic získat více než sedmdesátku nových zdravotníků.

Pedagogové výrazně chybějí na základních školách

Podobného programu by se měli v letošním roce nově dočkat také učitelé. Region musí do budoucna počítat s obměnou až 780 pedagogů jen na základních školách. Velkým problémem je také jejich aprobovanost. Ta je v regionu nejnižší v zemi. Zástupci kraje proto chystají opatření, prostřednictvím kterých chtějí situaci zlepšit.

„Naše představa je taková, že v prvním pololetí příštího roku zpracujeme podklady, dotační tituly, podmínky. Moje přání je, že bychom vše měli spustit nejpozději k začátku nového školního roku,“ konstatoval krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč.

Podle něj by se mohlo jednat například o několik příspěvků, nyní je třeba tyto věci provázat.

„Ve zkratce by se jednalo o náborový příspěvek pro učitele základních a středních škol, jehož výše by činila 200 tisíc korun. Podmínkou by bylo setrvání v té dané škole po dobu pěti let. Dalším z nástrojů by mohl být stabilizační příspěvek, a to ve výši 100 tisíc korun,“ předestřel.

Vzdělané lidi v regionu se snaží vedení kraje již několik let udržet také prostřednictvím vysokoškolských stipendií. I v tomto případě dostává přednost lékařské a učitelské studium. Zatímco vysokoškoláci ostatních podporovaných oborů si přijdou ročně na 24 tisíc korun, budoucí učitelé a lékaři nově získají 48 tisíc.

Pomoci se situací ve zdejším školství by mohla kraji také Západočeská univerzita v Plzni, která s regionem dlouhodobě spolupracuje a řada učitelů si na ní mohla doplnit zákonem stanovenou odbornou kvalifikaci formou kombinovaného studia. Své aktivity by chtěla rozšířit v Chebu, kde má vlastní budovu.