Rodinu, která při vánočním požáru přišla skoro o vše, vykradl zloděj

Otec a jeho dvě dcery, jedna dospělá a druhá školačka, přišli jen den po štědrovečerní nadílce takřka o všechno. Jejich dům shořel od prskavky na vánočním stromku a oheň napáchal škodu za šest milionů korun.



„Dům je na odpis. Pojišťovna sice plní své závazky, ale cena nemovitosti je mnohem vyšší. Shořely vzpomínky, ale přesto je stále naděje, že bude zase dobře. Holkám zůstaly lyže a kola, tátovi něco málo zahradní techniky. Nyní se zloděj postaral o to, že rodina, která je na dně, přišla i o to poslední, co měla,“ napsala rozhořčeně na Facebook starostka Nové Role Jitka Pokorná.

Případ nyní vyšetřuje policie. „Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. Po pachatelích intenzivně pátráme,“ informovala krajská policejní mluvčí Eva Valtová.

„Vykrást kumbál u stání na auta a koukat při tom na trosky ohořelého domu, tak to chce opravdu silný žaludek. Celá tato nepochopitelná krádež už snad není ani k vzteku, ale spíš k pláči. Moc bych si přála, aby se zloděj našel a jeho jméno bylo zveřejněno. Zaslouží si opovržení celé společnosti,“ píše starostka.

Jak uvedla, mile ji naopak překvapila vlna solidarity, která se hned po požáru v malém městě strhla.

„Lidé psali, volali, chtěli pomoci. Peníze ale majitel domu odmítl. Říká, že je mladý a že může dům postavit znovu. Nechce zneužívat solidarity, podle něj je jí potřeba na jiné, potřebnější projekty,“ tlumočila Pokorná postoj majitele domu, který si přeje zůstat v anonymitě.

Nabídka pomoci ale muže podle ní dojala. Stejně jako nabídka místních hasičů, že alespoň přiloží ruku k dílu, až bude majitel potřebovat pomoct s odklízením sutin po bourání vyhořelého domu. Pomoc nabídli také spolužáci dospělé dcery, kteří hned po požáru mezi sebou vybrali peníze a ty jí pak darovali, aby si dívka mohla nakoupit nejdůležitější věci, o které při události přišla.