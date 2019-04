Muž zkolaboval při vyšetřování vnukovy krádeže, oživili ho policisté

Událost se stala před polednem na Velikonoční pondělí v Milhostově. Policisty z nedaleké Plesné, Evu Huspekovou a Petra Wernera, tam poslal operační důstojník kvůli krádeži v obchodě.

„K obchodu se dostavil dvaašedesátiletý muž, kterému se po několika málo minutách udělalo nevolno. Policisté s ním okamžitě konzultovali jeho zdravotní stav. Přestože odmítal přivolání záchranné služby, hlídka ji zavolala, protože stav muže se dále zhoršoval,“ popsal krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Hned potom se muž sesunul k zemi a přestal reagovat. Zatímco mu policistka kontrolovala životní funkce, její kolega spěchal do služebního auta pro defibrilátor. Jenže situace se začala dramatizovat.

„Po chvilce policistka ztratila nahmataný tep a usoudila, že muž má zástavu srdce. Její kolega připojil muže na defibrilátor. Během chvíle, kdy přístroj analyzoval stav pacienta, policista prováděl masáž srdce. V tom pak s kolegyní střídavě pokračovali i při použití defibrilátoru. Po několika minutách začal ležící muž sípat, trhavě dýchat a pootáčet hlavou. V tomto stavu hlídka muže udržovala až do příjezdu záchranky, která si pacienta převzala,“ řekl Kopřiva.

Defibrilátor pomohl letos už sedmkrát

Podle informací portálu iDNES.cz je muž nyní po operaci a jeho stav je stabilizovaný.

„Sloužím sedmnáct let a defibrilátor jsem zatím použil třikrát. Nebo spíše dvakrát jsem ho měl připravený, ale nakonec nebyl potřeba. Tentokrát jsme ho využili a musím říct, že je to opravdu skvělý pomocník, který člověku v této situaci hodně pomůže,“ uvedl policista Werner.

Podobného názoru je i Eva Huspeková, která u policie slouží stejně dlouho jako její kolega. „Samozřejmě, že to člověku v této stresující situaci pomůže. Do podobných situací se člověk často nedostává, ale při každém nástupu do služby na to musí být připraven. Jsem ráda, že to tentokrát dopadlo dobře,“ doplnila.

Policisté v kraji mají ve svých vozech 19 automatických elektronických defibrilátorů. Letos už je použili v sedmi případech.