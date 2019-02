Chlapec utekl před praskajícím ledem na ostrůvek, zachránili ho hasiči

„Chlapec vstoupil na zamrzlou ledovou plochu jednoho z rybníků v sokolovském areálu zdraví a postupoval po ledě dál od břehu. Ve chvíli, kdy uslyšel praskání ledu pod nohama, správně vyhodnotil, že je daleko od břehu a blíž je to k ostrůvku uprostřed rybníka,“ popsal mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Až k ostrůvku došel hoch bez proboření do ledu, měl pouze mokré boty. Z ostrůvku se ale už kvůli strachu z prasknutí ledu nedokázal sám dostat.

Naštěstí ho ze břehu uviděla žena, která neváhala a hned zavolala na tísňovou linku. Na místo pak vyrazili sokolovští hasiči.

„Krátkou vzdálenost od břehu k ostrůvku překonali hasiči v oblecích pro záchranu do vody s pomocí člunu, těsně před ostrůvkem se pod jedním ze zasahujících hasičů ale led probořil a on se propadl do vody. Samotného ho překvapila hloubka v místě propadnutí, kde nebylo možné dosáhnout na dno rybníka,“ uvedl Kasal.

Chlapce hasiči dostali bezpečně do člunu a přepravili ho na břeh. Tam ho zkontrolovali a zjistili, že vyvázl bez zranění.

„S ohledem na nízký věk zachráněného chlapce zavolal velitel zásahu na místo hlídku policie, která hocha odvezla rodičům,“ doplnil mluvčí.

V tomto období je podle Martina Kasala velmi riskantní vstupovat na zamrzlé vodní plochy.

„Ledová vrstva může být velmi zrádná, ačkoliv se může tvářit jako velmi pevná. Kvůli teplému počasí posledních dní je led především u břehů již narušený a velmi snadno tak může dojít k proboření,“ upozornil.