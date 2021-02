Balíčky dostanou senioři naposledy, na linku pomoci se ale dovolají dál

Když v březnu loňského roku začalo město Cheb osamělým seniorům nad 75 let rozvážet balíčky se základními potravinami zcela zdarma, byl to projekt, který neměl v Karlovarském kraji obdoby. Cílem bylo ochránit nejzranitelnější skupinu obyvatel před nákazou, která by mohla čekat v nákupních centrech.



S žádostí o pomoc se ale senioři mohou i nadále na město obracet. Radnice společně s herci tamního divadla a farní charitou zřídila telefonickou linku podpory. Je určena lidem, kteří čelí problémům spojeným s pandemií koronaviru. Jejím prostřednictvím dobrovolníci zajistí vedle běžných nákupů například venčení domácích mazlíčků, donášku léků nebo doprovod k lékaři či do nejrůznějších institucí.

„S distribucí potravinových balíčků začal Cheb již v březnu loňského roku. Od počátku šlo o pomoc určenou osaměle žijícím seniorům ve věku nad 75 let. Právě jim totiž hrozí nejvyšší riziko nákazy a případné onemocnění mívá špatné prognózy,“ uvedla mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.

Roušky i morální podpora

Uvedla, že balíčky se základními potravinami začali rozvážet pracovníci městské organizace Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, k nimž se postupně přidávali dobrovolníci z řad veřejnosti. Součástí balíčků byly i nedostatkové roušky, které v první vlně pandemie šili obyvatelé města.

„Po letní pauze, kdy se zdálo, že nákaza ustupuje, zasáhla město druhá, razantnější vlna. Vedení chebské radnice reagovalo okamžitě a rozvoz balíčků obnovilo.

Za pomoci dobrovolníků, herců chebského divadla a Farní charity se rozjela druhá vlna pomoci, kterou navíc doplnila i další služba v podobě linky podpory. Ta slouží lidem, kteří potřebují aktuálně pomoci zajistit nejrůznější služby.

Pomáháme v Chebu telefonní linka na čísle 777 355 370

v provozu každý všední den od 9.00 do 21.00 hodin

Dobrovolníci často poskytovali seniorům i psychickou podporu. Lidé si v době omezených sociálních kontaktů často potřebovali jen popovídat,“ vysvětlila Liptáková.

Pomáháme v Chebu je telefonní linka, na níž operátoři poskytují občanům pomoc každý všední den od 9.00 do 21.00 hodin na telefonu 777 355 370. Přestože podle původních plánů měl rozvoz bezplatných balíčků skončit koncem roku, nákaza po vánočních svátcích udeřila v Chebu s takovou razancí, že radnice rozhodla o prodloužení rozvozu balíčků ještě o pár týdnů.

„O zajištění dodávek se v této době zasloužili především chebští herci, kteří i nadále poskytují pomoc prostřednictvím linky pomoci,“ upřesnila Liptáková.

Zástupce chebského starosty Jiří Černý upřesnil, že o bezplatné balíčky byl už od počátku velký zájem.



„Rozvoz jsme zahájili na jaře krátce po vyhlášení nouzového stavu. Každý týden počet zájemců narůstal o desítky. Dbali jsme také na to, aby obsah balíčků nebyl pokaždé stejný,“ uvedl Černý, který ocenil snahu a nasazení všech, kteří se na projektu podíleli, při nákupu a rozvozu i při administrativním zpracování služby.

Upřesnil, že od poloviny loňského října do poloviny února dobrovolníci rozvezli pro téměř tři stovky seniorů více než šest tisíc balíčků v hodnotě přes tři čtvrtě milionu korun. „Věřím, že touto cestou jsme pomohli řadě našich nejstarších spoluobčanů, kteří tak nemuseli trávit čas v nákupních centrech a vystavovat se riziku nákazy,“ dodal místostarosta Jiří Černý.