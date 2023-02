Takový byl Freddie Mercury. Na hudební legendu přijede zavzpomínat jeho tajemník

„S pořadem Takový byl Freddie Mercury aneb 12 let po boku světové rockové legendy přijíždí Peter Freestone do Karlových Varů poprvé,“ uvedl promotér akce Vladimír Suchan.

Někdejší Mercuryho tajemník zavzpomíná na hvězdu skupiny Queen, součástí programu bude rovněž promítání fotografií z Freestonova archivu. Atmosféru doby největší slávy britské kapely pak dokreslí koncert karlovarské formace KVeen: Queen live experience. Vzpomínkovým večerem provede zpěvák Milan Devinne, jediný český herec filmu Bohemian Rhapsody.

Od Mercuryho smrti letos uplyne 32 let. Peter Freestone s ním byl i osudného 24. listopadu 1991, kdy zpěvák podlehl AIDS. Už déle než dvacet let bydlí v České republice. Vydal knihu Right Place, Right Time. Jako konzultant se podílel i na vzniku zmiňovaného snímku Bohemian Rhapsody.

V Lokti zahraje Nazareth

Kulturní program ve starorolském Lidovém domě bude 3. března pokračovat projektem Na stojáka. „V Karlových Varech se představí Karel Hynek, Ester Kočičková a Dominik Heřman Lev,“ upřesnil Suchan. V dubnu, konkrétně pak sedmého, se v Lidovém domě uskuteční koncert kapely Gaia Mesiah, 21. 4. se pak představí Sto zvířat a Švihadlo.

Akce pod širým nebem, které Vladimír Suchan pořádá kromě loketského amfiteátru i v Sokolově či v Ostrově, zahájí 27. května jubilejní 20. Beatová síň slávy v Lokti. „Už prodáváme bianko lístky na tuto akci. Zatím totiž není jasné, kdo vystoupí,“ uvedl Suchan s tím, že hlasování o nových členech síně slávy českého beatu skončí na webu rádia Beat až 28. února.

Už den před „bítovkou“ se ale v Lokti uskuteční koncert Nazareth. Skotská čtveřice působí na hudební scéně od roku 1968 a patří mezi nejdéle hrající skupiny na světě, vydala 28 alb. Do historie světové populární hudby se zapsala klasickými hity jako Love Hurts, Dream On, Bad Bad Boy nebo Holliday. S Rolling Stones, Deep Purple a Led Zeppelin jsou zásadní formací světové hudební scény.

Čechomor doprovodí scény z Roku ďábla

Mezi další zajímavé akce bude patřit jediný koncert Olympic k 60. výročí kapely v Karlovarském kraji. Na programu je 24. června. V Lokti se podle Suchana představí ještě J.A.R. s Monkey Business, Divokej Bill či němečtí StahlZeit. Pro příznivce opery je pak připravený Otello, dílo z pera Giuseppe Verdiho v podání souboru libereckého divadla F. X. Šaldy.

Ostrovští fanoušci tuzemské hudební scény se letos v Zámeckém parku dočkají koncertu kapely Kryštof nebo pokračování úspěšného projektu Rok ďábla, v němž Čechomor naživo hraje do promítání scén z filmu režiséra Petra Zelenky. Na koupališti Michal v Sokolově se pod Suchanovou taktovkou uskuteční koncerty kapel Mig 21 a Trautenberk.