V Karlovarském kraji vzniká první paliativní ambulance, pomůže i příbuzným

Ambulanci, která bude první svého druhu v regionu, bude provozovat společnost Ladara zaměřená na poskytování zdravotních služeb a mobilní hospicové péče. Sídlit bude v Čankovské ulici v Karlových Varech.

Samotná ambulance v současné době vzniká. „V těchto chvílích probíhají poslední úpravy, počítáme s tím, že ambulanci v květnu otevřeme. Peníze od Karlovarského kraje použijeme na její vybavení,“ uvedla Pavla Andrejkivová, jednatelka společnosti Ladara.

Zařízení je určené všem, kteří mají například nějaké onkologické onemocnění a lékaři jim řekli, že jejich péče už je ukončená. Pomoc tady najdou ale i jejich příbuzní. Pokud už klienti nejsou schopní přijít sami, odborníci na paliativní péči za nimi dorazí domů.

Tyto služby se ale netýkají jen starých lidí nebo onkologicky nemocných pacientů. Jejich smyslem je zmírnit utrpení člověka v poslední fázi jeho života.

Lidé si často nevědí rady

Počet zájemců o hospicové služby neustále stoupá. Klienti se na poskytovatele se žádostmi o pomoc obracejí téměř denně. „Lidé si mnohokrát nevědí rady,“ říká Pavla Andrejkivová.

„Často se bojí toho, že jejich blízcí budou umírat doma. Ale my jim říkáme, čeho se bojíte? Vždyť víte, že maminka, tatínek, dědeček, prostě kdokoli chce být doma. Příbuzní mají strach z toho, že to nezvládnou, co budou dělat. My si s nimi ale sedneme, vysvětlíme, jaké budou další kroky. Kdykoliv se na nás mohou obrátit s žádostí o pomoc. Hospicová mobilní péče je dostupná čtyřiadvacet hodin denně, sestra přijede případné problémy řešit ihned,“ dodává.

Problémem jsou ale peníze, finance od zdravotních pojišťoven nestačí, na řadu tak přicházejí sponzoři nebo nyní právě Karlovarský kraj.

Dotace pro hospice

„Ambulance poskytující paliativní péči v našem regionu dosud není, proto jsme velmi rádi, že agentura Ladara s takovým záměrem přišla. Pomoc na tomto pracovišti najdou především lidé, kteří jsou dlouhodobě nevyléčitelně nemocní, mají onkologickou diagnózu, trpí bolestmi,“ uvedl krajský radní pro zdravotnictví Jan Bureš.

Pacienti podle něj budou moci v ambulanci jednak konzultovat, jak dál postupovat v léčbě a tišení následků onemocnění, nebo naplánovat potřebnou medikaci. „Důležité je ale zároveň podrobné informování pacientů a rodiny o plánování péče, zvládání nepříjemných projevů jednotlivých onemocnění, “ doplnil Bureš.

Agentura Ladara kromě 250 tisíc korun určených na zařízení ordinace získá ještě půl milionu korun na činnost mobilního hospicu, jehož chod už delší dobu zajišťuje.

Karlovarský kraj ale podpoří i další zařízení. O dotaci si požádalo celkem pět subjektů. Dohromady požadovaly částku 2,18 milionu korun, kraj přitom počítal se sumou tří milionů. Díky tomu mohl všem požadavkům vyhovět. Půl milionem korun tak kraj podpoří i mobilní hospic Sv. Jiří v Chebu a Střípky v Sokolově. Další dvě zařízení pak získají 380 a 300 tisíc.

V Karlovarském kraji byl na jaře 2018 otevřen první kamenný hospic v Nejdku, který má 23 paliativních lůžek. Kromě toho existuje pět zařízení mobilní hospicové péče. Tuto síť pak v létě doplní nově zřizovaná ambulance v Karlových Varech.