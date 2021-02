Karlovarský most zpevní unikátní metodou, použijí slitinu s tvarovou pěnou

Most dokončený v roce 2017 se záhy prověsil o několik centimetrů. „Špatně se mi o tom mluví, ale bylo to způsobené sérií chyb při stavbě,“ konstatoval Michal Kužník, technický ředitel SMP. Napravit tyto chyby se stavbaři rozhodli právě pomocí unikátní švýcarské technologie.



V těchto dnech tak specialisté montují pod most celkem 68 prutů ze slitiny nazvané SMA (shape memory alloy, tedy slitina s tvarovou pamětí). „Tyče se nejdříve u výrobce natáhnou za běžné teploty o čtyři procenta. Na místě je pak zahřejeme na 300 stupňů a necháme přirozeně vychladnout. Po zahřátí se změní krystalická mřížka slitiny, která se vrátí do původní délky, a tím dojde k žádanému předpětí konstrukce, na které jsou pruty uchycené,“ vysvětlil princip technologie Pavel Ryjáček ze stavební fakulty ČVUT, katedry ocelových a dřevěných konstrukcí.

Tato metoda se podle něj používá například při zesilování stropních konstrukcí budov. K jejímu použití na zesílení mostu odborníci sáhli v Karlových Varech poprvé. Podle Michala Kužníka ale zřejmě ne naposledy. „V tomto materiálu vidím budoucnost. Věřím, že technologii budeme používat častěji. Ne snad při výstavbě mostů, ale při jejich rekonstrukci,“ naznačil.

Jednou z výhod této technologie je, že kvůli rekonstrukci nemusejí stavbaři uzavírat most. „Po přizvednutí celé konstrukce budeme ale muset upravit povrch komunikace,“ upřesnil Kužník. Celá oprava by měla trvat přibližně dva týdny.

Karlovy Vary se potýkají s problémem dožívajících mostních konstrukcí. Nedaleký Dvorský most proto v letošním roce čeká demolice, na jeho místě vznikne nová konstrukce. Podrobnou diagnostikou pak v těchto dnech prochází i Ostrovský most, problémy se ovšem týkají i lávek.

„Do rady města chystáme materiál ohledně stavu mostů v Karlových Varech,“ uvedl náměstek primátorky Petr Bursík. Nevylučuje, že by se stejná technologie mohla použít i při rekonstrukci dalších staveb. „Představu o tom, kde by to mohlo být, už máme,“ dodal náměstek bez konkretizace, kterých mostů by se to mohlo týkat.