Začala oprava prohnutého mostu u Moseru, stáhnou ho speciální tyče

Dodavatelská firma pro tento účel použije světově unikátní technologii. Její osazení právě odborníci chystají pod mostem.

„Chystá se umístění patních a kotevních svařenců, do kterých se následně budou osazovat přepěťové tyče,“ naznačil postup prací Petr Bursík, náměstek karlovarské primátorky.

Právě přepěťové tyče jsou onou světově unikátní technologií. Hodně jednoduše řečeno stáhnou most tak, aby se vozovka vyrovnala. Úspěšnost tohoto projektu budou průběžně vyhodnocovat takzvané tenzometry umístěné pod mostním tělesem.

„Ty budou přímo do Výzkumného ústavu ČVUT odesílat data o tom, jak se most choval před a po instalaci přepěťových tyčí,“ vysvětlil primátorčin náměstek.



Výhodou této technologie je, že se opravy dotknou provozu minimálně. Podle Bursíka dojde nanejvýš k částečným a krátkodobým omezením provozu.

S montáží přepěťových tyčí chce dodavatelská firma Stavby mostů Praha začít v horizontu tří týdnů. Hotovo by tak podle Bursíkova odhadu mohlo být velice rychle.

Dva mosty najednou

I když most kapitána Jaroše není s ohledem na jeho minimální vliv na dopravu něčím, co by radnici vysloveně pálilo, chce mít město jeho opravu co nejrychleji za sebou. Důvodem je fakt, že jen o pár set metrů dál čeká daleko závažnější problém - Dvorský most.

Podle Petra Bursíka by technicky bylo možné stavět jak Dvorský most, tak ten před sklárnou Moser najednou. Dvorský most tak jako tak tvoří největší investici města pro letošní rok. Po výběrovém řízení dokonce předpokládaná cena výrazně stoupla, a to ze 120 na 150 milionů korun.

A není to zdaleka jediný most, jehož stav musí radnice aktuálně řešit. „Problém je v tom, že v minulosti nikdo nevěnoval mostům a lávkám v Karlových Varech potřebnou pozornost. Teď to jde ráz na ráz,“ konstatoval náměstek Bursík.

Jeden z problémů tak nyní město řeší mezi Lázněmi I a Grandhotelem Pupp, kde stojí festivalový most. Provoz na něm je nyní omezený na maximální tonáž 8,5 tuny. Letos si nechá město zpracovat projektovou dokumentaci s tím, že práce na tomto mostě začnou v roce 2022.