Muž se chtěl zabít, zdemoloval stan s rouškomaty a pak skočil do řeky

14:03

Do potíží se zákonem se dostal muž, který v opilosti a pod vlivem drog ve snaze skoncovat se životem schválně naboural v Karlových Varech do velkoplošného stanu s automaty na roušky. Napáchal při tom škodu za 2,5 milionu korun a nyní mu za to hrozí vězení.