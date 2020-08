Policisté vyzkoušeli novinku, vězně v kradeném autě zastavili rámem

Vězeň utekl z nestřeženého pracoviště na Chomutovsku a zamířil do Karlovarského kraje. Krátce před 18. hodinou si ho všimla policejní hlídka v Aši. Policisté se za autem, které bylo hlášené jako kradené, okamžitě vydali.



„Snažili se ho zastavit pomocí výstražného a zvukového zařízení společně s nápisem Stop Policie. Řidič ovšem na výzvy k zastavení nereagoval a pokračoval dále ve své agresivní jízdě plné riskantních manévrů,“ popsal krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Když na vězně jeden ze zakročujících policistů namířil pistoli, muž úmyslně narazil do policejního auta.

„Řidič služebního vozidla pak ve snaze zastavit nebezpečně ujíždějící automobil vystřelil na jeho zadní pneumatiku,“ uvedl Kopřiva.

Ani použití zbraně však řidiče pronásledovaného vozu nezastavilo. Policista tak vyhodnotil, že rovný úsek bez dalších účastníků silničního provozu a se svodidly po obou stranách silnice je vhodný pro vyzkoušení novinky, kterou mají čeští policisté od letošního roku - násilného zastavení auta pomocí ochranného rámu.

„Po střetu policisté za použití donucovacích prostředků donutili uprchlého vězně vystoupit z automobilu a omezili jej na osobní svobodě,“ uvedl Kopřiva.

Vězni vyšel pozitivní test na drogy, navíc má platný zákaz řízení všech motorových vozidel. Chebští kriminalisté jej podezírají z násilí proti úřední osobě, ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Muž putoval z policejní stanice zpět do věznice.

Bez ochranného rámu by ujížděl dál, říká policista

Řidič služební vozidla Roman Bouška je teprve druhým policistou v České republice, který při pronásledování ochranný rám k zastavení ujíždějícího auta využil. Rámem jsou vybavena nová služební vozidla, která policisté v Karlovarském kraji dostali letos v únoru.

„Když jsme automobil pronásledovali, tak jsem věděl, že ho řídí uprchlý vězeň, který nemá co ztratit. Na výzvy nereagoval a bylo jasné, že musíme situaci řešit. Ve vhodném úseku jsem se rozhodl, že vozidlo zastavím pomocí ochranného rámu. To se nakonec také povedlo a musím uznat, že kdybychom neměli ochranný rám, tak by vězeň ujížděl dál. Je to pro tyto situace skvělý pomocník a jsem velice rád, že ho na služebních automobilech máme,“ řekl Bouška.

Zastavení nebezpečně ujíždějícího vězně ocenil také ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje Petr Macháček.

„Ve vypjaté situaci zvolili policisté řešení, kterým se jim povedlo ukončit nebezpečnou jízdu uprchlého vězně, a tím zabránit možnému neštěstí,“ uvedl.