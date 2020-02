Karlovarští radní odvolali čtyři ředitele příspěvkových organizací

Jedná se o šéfa Správy lázeňských parků Miroslava Kučeru, Lázeňských lesů Evžena Krejčího, Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád Milana Trnku a Městského zařízení sociálních služeb Milana Martinka.



Radní se k tomu podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) rozhodli proto, aby organizace získaly nové impulzy a možný rozvoj.

„Chtěli bychom zjistit, zda mohou fungovat lépe, efektivněji. Nebyla tam konkrétní nespokojenost. Chceme také těmto příspěvkovým organizacím nastavit stejné podmínky fungování, motivační programy, systém odměňování a podobně,“ uvedla.

Odvolaní ředitelé se mohou znovu přihlásit do konkurzu

Město nyní začne připravovat na ředitelská křesla výběrová řízení. Přihlásit se do nich mohou i nynější šéfové. „Budeme rádi, pokud to udělají. Budou mít možnost předložit novou vizi, a pokud svou pozici obhájí, mandát ředitele budou mít o to silnější,“ uvedl primátorčin náměstek Tomáš Trtek.

V podmínkách výběrového řízení bude podle radních i zkušenost z podobně fungujících organizací. Jejich funkce bude omezená. Zřejmě na dobu pěti let. „Budeme hledat zdatného odborníka,“ doplnila primátorka.

Někteří ze současných šéfů potvrdili, že se do výběrového řízení zřejmě přihlásí. A to Milan Trnka či Miroslav Kučera. Ředitel Správy lázeňských parků uvedl, že jeho odvolání na jednu stranu nebylo až tak nečekané. „Vedení města to po svém nástupu avizovalo,“ uvedl.

Opozice to nazývá krvavým úterým a hromadnou popravou

Opoziční zastupitel KOA Petr Kulhánek uvedl, že odvolání ředitelů nerozumí a chování koalice považuje za nepřijatelné. „Princip tendru je v pořádku, provedení, spíše hromadná poprava, připomíná principy totalitního režimu,“ komentoval.

Předseda zastupitelského klubu Pirátů Jindřich Čermák zase nazval úterní zasedání rady krvavým úterým. „Odvolávání čtyř ředitelů v této podobě je pro mě nepochopitelné a zejména z lidského hlediska naprosto nepřijatelné,“ řekl.

Piráti kvůli tomu chtějí svolat mimořádné zastupitelstvo, což podpoří i KOA. Podle Tomáše Trtka k tomu ale není důvod. „Jsme schopni tento krok obhájit, respektive vysvětlit na klasickém zastupitelstvu,“ uvedl.

Zástupci opozice shodně upozornili i na to, že rada odvolala také dva z pěti členů odborné rady Kanceláře architektury města. Tomáš Trtek na to odpověděl, že nešlo o nic nelegitimního a na jejich místo přišly dvě jiné osobnosti.