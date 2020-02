Opozici vadí přesun infocentra na poštu. Neprojde tam tolik lidí, říká

Zástupci radnice se nyní na přesunu infocentra domlouvají s Českou poštou. Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (za ANO) je pošta velice vstřícná.



„Ještě není podepsaná nájemní smlouva, nicméně pošta nám nabídla prostory současné balíkárny, které jsou dostatečně velké. Infocentrum by v nich mohlo fungovat od pondělí do neděle v hodinách, které potřebujeme a nemuselo by se omezovat pouze na pracovní dobu pošty,“ uvedla primátorka.

Zástupci města se nyní chtějí do balíkárny podívat a změřit si ji. Poté uvidí, zda budou potřebovat ještě další prostory, případně zda bude nutné vybavit infocentrum dalším nábytkem. „Pak už je to jen o tom, abychom si ujasnili a odsouhlasili finanční podmínky pronájmu,“ popsala primátorka.



Infocentrum by mohlo v nových prostorách své služby nabízet od 1. května. Stěhování přitom podle Andrey Pfeffer Ferklové souvisí i s tím, že ve stejné části Karlových Varů před časem ukončila provoz pobočka infocentra. „Obyvatelé na ni byli zvyklí, chodili si tam kupovat různé vstupenky. Myslím, že pošta je vhodné řešení, aby to neměli tak daleko,“ doplnila.

Infocentrum sídlí od roku 2013 ve zrekonstruovaném domě UVA v Lázeňské ulici. Město za opravu v minulosti zaplatilo zhruba 10 milionů korun, další peníze posílalo na odstraňování vlhkosti kvůli divokým vývěrům pramenů.

„Musíme se podívat na aktuální technický stav. Jsou to městské prostory a rádi bychom je pronajali,“ řekla primátorka.

S plány města ale nesouhlasí zástupci opoziční Karlovarské občanské alternativy exprimátora Petra Kulhánka. Podle něj bylo zrušení pobočky na T. G. M. neuváženým rozhodnutím a UVA, která sídlí vedle Mlýnské kolonády, má strategickou polohu.

„Tímto místem projde de facto sto procent návštěvníků, a infocentrum tak nemohou minout. To rozhodně nelze říci o budově hlavní pošty, byť centrálně umístěné, ale na pomezí obchodně-správní a lázeňské části města,“ uvedl Petr Kulhánek.

Doplnil rovněž, že frekvence průchozích je tam rozhodně nižší. Budovu domu UVA vidí jako exkluzivní městský prostor. „Naplňuje poslání infocentra. Dát ho do pronájmu místo této funkce je z mého pohledu neodpustitelné,“ konstatoval.

Vypadá to jako politické rozhodnutí z rozmaru, míní opozice

Předseda zastupitelského klubu opozičních Pirátů Jindřich Čermák zase uvedl, že by měl o umístění poboček infocentra rozhodovat ředitel, a to po zevrubné předložené analýze. „Ta by nám řekla, kolik a přibližně kde bychom fyzickou pobočku potřebovali. Takto to vypadá jako politické rozhodnutí z rozmaru,“ uvedl.

Na druhou stranu je podle něj nutné uznat, že umístění jediného infocentra v prostorách hlavní pošty má svoji logiku. „Mohlo by být dobře přístupné pro turisty i obyvatele města,“ doplnil.

Podle ředitele infocentra Josefa Dlohoše přineslo uzavření pobočky na T. G. M. úsporu zhruba 2,5 milionu korun. Ty mají jít do marketingu, online kampaní a posílení týmu o jednoho nového zaměstnance. „Mým záměrem je mít jednu pobočku sloužící naší hlavní činnosti v horizontu deseti až dvaceti let. Výhledově můžeme zřídit infopointy na letišti, Vřídelní kolonádě, dolním i horním nádraží a podobně,“ popsal Josef Dlohoš.

Karlovy Vary jsou součástí nominace jedenácti evropských lázní do UNESCO. O jejich zápisu rozhodne Výbor pro světové dědictví na přelomu června a července v Číně. Lze očekávat, že turistický ruch v těchto městech posupně vzroste.