V Krušných horách se prodává radarové stanoviště i s podzemním bunkrem. Zájem je velký

Město Abertamy, do jehož katastrálního území Hřebečná spadá, se bude případné nové výstavbě bránit. Lokalita by se měla stát součástí chráněné krajinné oblasti.

Celkově se zájemcům nabízí 4 700 metrů čtverečních za cenu 4 miliony 120 tisíc korun. „Jedná se o prodej pozemků a budovu bez čísla popisného, která sloužila jako radiolokační stanoviště. Na pozemku se nachází také podzemní bunkr,“ potvrdil realitní makléř Jaroslav Vašíček, který má prodej na starosti.

„Zájem o koupi je značný, nedivím se, jedná se o překrásné místo. Zájemce ovšem upozorňuji, že co bude možné na pozemcích realizovat, je nutné konzultovat s příslušnými úřady. Podle aktuálního písemného vyjádření odboru územního plánování lze mimo jiné připustit rekreační využití. Podstatné je i to, že budova je zanesena do katastru nemovitostí a lze ji tedy kompletně zrekonstruovat na stávajícím půdorysu,“ vysvětlil makléř.

Ten dodal, že z jeho profesionálního pohledu pozemek na novou výstavbu určený není. „Pokud by se jednalo o parcely na výstavbu rodinných domů a podobně, cena by byla mnohem vyšší. Budoucí majitel si spíše zrekonstruuje stávající budovu a bude lokalitu využívat k rekreaci. Případně pozemek koupí jako investici,“ uvedl Vašíček.

„Je to i o tom, co si nový majitel na Městském úřadu v Abertamech a stavebním úřadu v Ostrově vyřídí. Ostatně na prohlídkách lidem podrobnosti vysvětluji, a seznamuji je se vším potřebným,“ dodal makléř. „Zájemci si informace mohou ověřit na příslušných úřadech,“ uzavřel Jaroslav Vašíček.

Město nechce novou výstavbu

Případnou novou výstavbu by nepodpořilo město Abertamy. „Majitel samozřejmě může pozemky prodat. Je to jeho právo, ale aby zde vznikaly nové domy, to je nepřípustné. Jsme rozhodně proti, a ani náš územní plán s takovou variantou nepočítá. Tato lokalita by také měla být v rámci chystané chráněné krajinné oblasti Krušné hory v nejpřísnějším stupni ochrany,“ upozornila Renata Mrňková, starostka Abertam.

Lokalita má bohatou vojenskou historii. Kasárna Hřebečná byla postavena v roce 1965 pro Československou armádu. Byl zde výborný výhled na západ, což bylo využito k umístění radiolokátoru.

V roce 1982 byly objekty stavebně sanovány, aby mohly být o rok později předány k používání radiolokační jednotce Střední skupiny vojsk Sovětské armády. Rusové zde byli až do roku 1987. Od devadesátých let objekty chátraly.