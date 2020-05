Most v Karlových Varech obstál ve zkoušce pevnosti, půjde tak opravit

Práce na opravě přemostění by podle náměstka primátorky Petra Bursíka mohly začít už o letních prázdninách. „Nyní jenom čekáme na návrh řešení ze strany zhotovitele,“ uvedl.

Ještě před zátěžovou zkouškou se mluvilo o tom, že odborníci most podepřou do roviny a konstrukci zpevní uhlíkovými vzpěrami. „Uvidíme, nakolik bude toto řešení definitivní,“ řekl náměstek.

Výsledky zatěžkávací zkoušky už má podle něj v ruce autorský dozor a město jen čeká na schůzku, kde se rozhodne o konečné podobě technického řešení.

Zhotovitel podle Bursíka už dříve naznačoval, že pokud most zátěžovou zkouškou projde, začne se na něm pracovat v období letních prázdnin. „To by bylo pro město ideální. Práce by totiž jen minimálně dopadly na dopravu v Karlových Varech,“ doplnil náměstek.

Zatěžkávací zkouška se uskutečnila v noci na 25. dubna. Odborníci společnosti Pontex, kteří mimo jiné prováděli i diagnostiku Chebského mostu, konstrukci zatížili čtyřmi plně naloženými nákladními vozy o celkové hmotnosti 128 tun.