Most u Moseru čeká zatěžkávací zkouška, výsledek ovlivní i další stavbu

Jeho výsledky nejenže napoví, jaký bude jeho další osud, ale mohou ovlivnit i stavbu nedalekého nového Dvorského mostu. I když ten má podle náměstka primátorky Petra Bursíka prioritu.



„Začne se na něm pracovat stůj co stůj v letošním roce,“ potvrdil Bursík. Práce ovšem může ovlivnit chystaná zatěžkávací zkouška prohýbajícího se mostu kapitána Jaroše.

„V podstatě jsou dva scénáře. Buď se ukáže, že spřažená konstrukce bude fungovat, a pak bude stačit nasadit uhlíkové výztuhy a nový asfaltový povrch. Anebo fungovat nebude. Pak je otázka, jak bude zhotovitelská firma stíhat,“ naznačil možný vývoj náměstek.

Předběžná dohoda s firmou, která práce na mostě kapitána Jaroše bude provádět v rámci záručních oprav, je taková, že pokud bude nutný zásadní zásah do konstrukce, provede jej v době letních prázdnin. „Uvidíme ale, co se bude dít ve vztahu k současné situaci v České republice,“ podotkl Petr Bursík.



Město podle něj zatím dělá drobnější opravy mostů. „Ty zásadnější se budou odvíjet od ekonomické kondice města. Organizace, které spadají do jeho kompetence, budou mít kvůli koronavirové pandemii značné propady v hospodaření,“ naznačil náměstek karlovarské primátorky.

Už nyní je ale zřejmé, že ne úplně nutné investice do diagnostik mostních konstrukcí bude město odkládat na pozdější dobu.

Mezi ty nezbytné patří zmiňované mosty ve Dvorech a zejména Chebský most. Podle vyjádření odborníků společnosti Pontex, která prováděla jeho podrobnou diagnostiku, je ve špatném, ale stále ještě opravitelném stavu.

Velice hrubé odhady, které zastupitelům před nedávnem předložil Tomáš Mička z Pontexu, hovoří o částkách mezi 77 a 166 miliony korun. Záleží na tom, jakou variantu si město zvolí. Jsou v podstatě tři: zachovat most v současné podobě, uzavřít jej pro dopravu, anebo naopak rozšířit mostovku na čtyři jízdní pruhy.

I když základní diagnostika mostu skončila, budou jej mít podle náměstka Petra Bursíka odborníci pod dohledem další dva roky. „Musíme najít shodu v tom, jak by mohl most fungovat do budoucna. Musíme rovněž rychle vybrat jednu z variant předložených Pontexem,“ zdůraznil Bursík.

Chebský most prošel diagnostikou