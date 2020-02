Z Chebského mostu může být bulvár, unese i čtyři pruhy, řekli odborníci

Na úterním zastupitelstvu jej prezentovali představitelům města. A s ním i možné vize budoucí podoby nejstaršího mostu v lázeňském městě. Jednou z navrhovaných možností je udělat z něj bulvár pro pěší.



„Nevýhodou tohoto řešení by byla nízká dopravní kapacita mostu,“ řekl zastupitelům Tomáš Mička, vedoucí skupiny diagnostiky společnosti Pontex. Vedle pěších by jej totiž mohly využívat už jen vozy integrovaného záchranného systému.

Opačným extrémem je pak varianta rozšíření mostu na čtyři jízdní pruhy. „Technicky to sice možné je, ale toto řešení by bylo pracné a drahé,“ naznačil Mička. Třetí navrhovanou možností je zachování mostu v současném profilu ve dvou variantách.

Tomáš Mička předložil i velice hrubé odhady nákladů na rekonstrukci mostu. Ty se pohybují v rozmezí 77 až 166 milionů korun.

Most se ovšem v dohledné době změní i bez takto vysokých investic. Podle Mičky je totiž nutné odstranit betonové svodidlové zídky oddělující vozovku od chodníků.

„Nejsou totiž nikterak ukotvené. V případě, že by do nich narazilo auto, padnou, a mohou tak ohrozit chodce,“ vysvětlil Mička.

I když základní diagnostika mostu skončila, budou jej mít podle náměstka Petra Bursíka odborníci pod dohledem další dva roky. „Musíme najít shodu v tom, jak by mohl most fungovat do budoucna. Musíme rovněž rychle vybrat jednu z variant předložených Pontexem,“ zdůraznil Bursík.

