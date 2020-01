Karlovarské letiště dostane delší i širší dráhu za stovky milionů

„Vybraná varianta zahrnuje rozšíření a prodloužení dráhy,“ uvedl hejtman Petr Kubis. Současná šířka je 30 metrů, délka 2 150 metrů.



Podle jeho náměstka pro dopravu Martina Hurajčíka je nyní nutné zpracování posudku vlivu na životní prostředí (EIA). Z rozhodnutí ministerstva musí plán projít celým velkým řízením.

„Je to potřebné pro případné prodloužení i rozšíření přistávací a vzletové dráhy, popřípadě pro obojí. Samozřejmě i pro další rozvoj letiště,“ přiblížil náměstek. Dokument má karlovarský terminál připravit i na další rozvoj leteckého provozu. Kraj by chtěl posouzení získat co nejdříve. Hotové by mělo být v horizontu měsíců.

„Samozřejmě čím dříve začneme, tím dříve posouzení ukončíme a tím dříve budeme moci letiště rozvíjet nebo se pokoušet o jeho investiční rozvoj,“ doplnil Martin Hurajčík.

První varianta počítala pouze s rozšířením dráhy na 45 metrů, což by znamenalo částku 457 milionů korun bez DPH. Tato možnost by ale neřešila zvýšení doletu plného letadla, tedy aby mohla být obsazena všechna sedadla.

Dráha je totiž krátká, a pokud trvá stroji cesta déle než pět hodin, musí snížit počet pasažérů tak, aby mohl načerpat více paliva. Tím se také zvyšuje cena letenky.



Druhá varianta mluvila o rozšíření dráhy na 45 metrů a prodloužení o 240 metrů. Investice by v tomto případě činila 596 milionů bez DPH. Třetí varianta je v částce 734 milionů bez DPH. Rozšíří dráhu na 45 metrů a prodlouží ji o 360 metrů. O potřebných penězích už začal kraj přemýšlet.

„Rozvoj letiště je zahrnutý i do investičního národního plánu, jde o jeden z deseti prioritních projektů. Protože EIA nějakou dobu potrvá, budeme v této době hledat zdroje. Můj předpoklad je, že kraj nikdy nebude schopný zafinancovat takový rozvoj letiště sám,“ řekl Hurajčík.

Posudek podle něj bude stát maximálně jeden milion korun, přičemž předpoklad je, že soutěží se jeho cena sníží. Soutěž pak může ovlivnit i cenu samotné modernizace terminálu.

Pokud by se jeho dráha zvětšila, mohl by nalákat i nové linky. Nyní se na něm nemůže objevit například společnost Ryanair. Ta má zázemí v Irsku a podle tamních předpisů nesmí přistávat na dráze užší než 45 metrů.

Pravidelně se z Varů létá zatím jen do Moskvy

Zatím jedinou pravidelnou linkou je spojnice mezi Karlovými Vary a Moskvou ruského nízkonákladového dopravce Pobeda. Od 1. října navýšil počet letů z moskevského letiště Vnukovo do Karlových Varů a zpět ze dvou na pět letů týdně. Navýšení platilo nejen do konce letního letového řádu, tedy do 26. října, ale nově i po celou dobu zimního letového řádu až do 27. března.

Vedení letiště navýšení frekvence přivítalo. „Nárůst výkonů cestou spolupráce s dopravcem na trhu s reálným potenciálem a formou slevového balíčku pro sdílení rizika v období prvních dvou až tří let po zahájení provozu, bez neúměrně vysokých finančních dotací, bude jedinou smysluplnou strategií letiště i do budoucna,“ uvedl jednatel letiště Jiří Pos.

Karlovarský terminál na tom v posledních letech nebyl úplně dobře, a to hlavně kvůli velmi citelnému úbytku pasažérů z východu.

