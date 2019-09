Ruská společnost Pobeda navýší počet letů z Moskvy do Varů na pět týdně

„Jsme velmi rádi, že dopravce Pobeda k takovému kroku přistoupil, protože to dokazuje stoupající zájem cestujících z Ruské federace o cesty do našeho regionu a samozřejmě se to pozitivně odrazí v hospodaření letiště i v navazujících službách,“ uvedl krajský náměstek pro dopravu Martin Hurajčík.



Stroje Pobedy budou létat denně kromě úterý a soboty s příletem v 17.40 a odletem v 18.20 hodin. Vedení letiště navýšení frekvence vítá.

„Jedinou smysluplnou strategií letiště bude i do budoucna nárůst výkonů cestou spolupráce s dopravcem s reálným potenciálem na trhu a formou slevového balíčku pro sdílení rizika v období prvních dvou až tří let po zahájení provozu, bez neúměrně vysokých finančních dotací,“ uvedl jednatel letiště Jiří Pos.

Pobeda zahájila lety z Moskvy do Karlových Varů a zpět v únoru 2018. Cestujícím nabízí tarify v průměru o dvacet až pětadvacet procent nižší než u klasických dopravců.

Aeroflot přitom začátkem prázdnin připravil některým horké chvilky. Dočasně totiž zrušil určité lety proto, že české úřady odebraly povolení k letům do Česka v reakci na podobný krok ruské strany, která omezila přelety přes Sibiř. Týkalo se to i Karlových Varů. Krátce poté ale byly lety oboustranně povoleny.

Vedení letiště dále vyhledává příležitosti pro zavedení dalších linek. Soustředí se jak na destinace, odkud by do regionu mohli přilétat turisté, například Petrohrad, Baku, Taškent, tak i na charterové linky pro cestující z kraje do přímořských destinací jako je Turecko

„Obecně je potřeba říct, že budeme rádi za to, když sem budou létat lidé odkudkoli. Ať už se bude jednat o společnost Pobeda, nebo jakoukoli jinou, bude to pro Karlovy Vary jedině dobře. Pokles klientely v Karlových Varech máme, spoléháme i na to, že pokud se nám podaří vstoupit do UNESCO, bude to pro nás znamenat opět další příliv turistů,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Předpokládá přitom, že tito turisté nebudou do lázeňského města létat, ale budou se pohybovat spíše po silnicích, například auty a podobně. Pro krajské město by přitom podle primátorky byly zajímavé například i vzdušné spojnice týkající se arabských zemí.

„Vím ale, že vzhledem k tomu, jak dráha dnes vypadá, to není tak jednoduché a bude to vyžadovat případně další investice,“ doplnila.

Kraj chystá v budoucnu modernizaci přistávací a vzletové dráhy, jejíž současná délka je 30 metrů, šířka 2 150 metrů, což je pro terminál značně limitující. Rozšíření a popřípadě také prodloužení dráhy existuje v několika variantách. Mluví přitom o investici v řádech stovek milionů korun. Pokud by k němu došlo, slibuje si od toho letiště a kraj také více leteckých společností.

Karlovarský terminál na tom v posledních letech nebyl úplně dobře, a to hlavně kvůli velmi citelnému úbytku pasažérů z východu. V roce 2018 vykázala společnost ztrátu 9,1 milionu, v letošním roce by měla být plánovaná ztráta kolem 15 milionů korun. Jiří Pos před několika týdny odhadl, že by mělo letiště dosáhnout vyrovnaného hospodaření v horizontu tří let.

