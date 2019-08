Karlovarské letiště potřebuje širší a delší dráhu

Současná délka je 30 metrů, šířka 2150 metrů, což je pro terminál značně limitující.

„Už dlouhou dobu pracujeme na tom, abychom zmodernizovali letiště včetně přistávací a vzletové dráhy. Jsme vlastně jediné regionální veřejné letiště v České republice, které má dráhu v šíři třiceti metrů. Ostatní mají buď 45 nebo i 60 metrů,“ přiblížil hejtmančin náměstek pro dopravu Martin Hurajčík.

Zástupci kraje a letiště zvažovali několik variant, přičemž do užšího výběru postoupily tři.

První a také základní z nich mluví pouze o rozšíření dráhy na 45 metrů, což by znamenalo částku 457 milionů korun bez DPH.

„Tato možnost ovšem neřeší zvýšení doletu za plného letadla, tedy aby mohla být obsazena všechna jeho sedadla,“ komentoval náměstek. Dráha je totiž krátká a pokud trvá stroji let déle než pět hodin, musí snížit počet pasažérů tak, aby mohl načerpat více paliva. Tím se také zvyšuje cena letenky.

Na karlovarském letišti se ale také například nemůže objevit společnost Ryanair. Má zázemí v Irsku a podle tamních předpisů nesmí přistávat na dráze užší než 45 metrů.

Nejdražší varianta má nejvíce výhod

Druhá varianta počítá s rozšířením dráhy na 45 metrů a prodloužením o 240 metrů. Investice by v tomto případě činila 596 milionů bez DPH.

Tři varianty Rozšíření na 45m

náklady 457 mil. Kč bez DPH Rozšíření na 45m a prodloužení o 240m

náklady 596 mil. Kč bez DPH Rozšíření na 45m a prodloužení o 360m

náklady 734 mil. Kč bez DPH

Třetí varianta v částce 734 milionů bez DPH je podle Martina Hurajčíka maximální.

„Jedná se o rozšíření na 45 metrů a prodloužení o 360 metrů. Tím bychom kružnici kolem karlovarského letiště dostali opravdu tam, kam potřebujeme a mohli bychom létat i do vzdálených destinací,“ uvedl.

Zároveň podotkl, že existuje také možnost snížení ceny o 130 milionů, pokud by se kraj nepustil do navazujících akcí týkajících se další modernizace.

„Osobně se ale přikláním k tomu, že když už bude nějaká rekonstrukce, tak ať se nám vyplatí právě v tom, že budeme moct plnohodnotně obsáhnout všechny lety, a i když bude třeba zhoršená viditelnost, bude letiště moci přijímat letadla,“ řekl náměstek.

Vliv na životní prostředí

Podle ředitele letiště Jiřího Pose je nyní otázkou, zda bude modernizaci předcházet malá anebo velká EIA, tedy vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

„Analyzujeme to a připravujeme jednání s ministerstvem životního prostředí. Myslíme si, že varianta pouhého rozšíření, kdy se nemění trajektorie přiblížení a startu, by nám mohla projít pouze zjišťovacím řízením a ne zjišťováním dle zákona podle EIA, které významně prodlužuje a zdražuje proces. Ale to je jen taková úvaha na začátek, která při vybírání varianty může sehrát svoji roli,“ vysvětlil.

Až se kraj do modernizace pustí, letiště bude muset pravděpodobně na pár měsíců zavřít. Na jak dlouhou dobu to bude, opět závisí na vítězné variantě.

Kraj by na akci rád získal podporu. „Tento projekt je jedním z klíčových projektů zařazených k financování programu Restart,“ doplnila mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková. Podle Martina Hurajčíka by kraj na takovou věc s velkou pravděpodobností ze svých peněz nikdy nedosáhl.

Letiště je v červených číslech

Karlovarské letiště na tom v posledních letech nebylo úplně dobře, a to hlavně kvůli velmi citelnému úbytku pasažérů z Východu. V roce 2018 vykázalo ztrátu 9,1 milionu, v letošním roce by měla být plánovaná ztráta kolem 15 milionů korun.

Podle Jiřího Pose by mělo letiště dosáhnout vyrovnaného hospodaření v horizontu tří let. Strategickým partnerem pro letiště je v současné době ruská nízkonákladová společnost Pobeda, která provozuje jedinou zdejší linku mezi Karlovými Vary a Moskvou.