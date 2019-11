Cesta z Varů na sever Čech je přetížená, dopravu ve Stráži ohlídá radar

V obci by se mělo úsekové měření rychlosti objevit ještě do konce roku. „Auta, která se Stráží doslova proženou devadesátikilometrovou rychlostí, nejsou výjimkou. V obci, kde není možné všude vybudovat chodníky, je to pro místní velice nebezpečné,“ popsala stav na hlavním tahu z Karlovarského kraje do Ústeckého starostka Stráže nad Ohří Jana Viková.

Právě proti takovým pirátům opatření směřuje. Na starosti jej má radnice v Ostrově. Radní na minulém zasedání odsouhlasili dodavatele potřebné technologie. Zaplatí za ni 2,3 milionu korun s tím, že kvůli úsekovému měření posílí počty úředníků a obnosy vybrané na pokutách půjdou na konto ostrovské radnice.

„Podle zkušeností z jiných měst je bezprostředně po zavedení úsekového měření asi 30 procent přestupců. Po nějaké době toto číslo klesne na deset procent,“ uvedl starosta Ostrova Jan Bureš.

Ostrov si chce ve Stráži ověřit, zda systém funguje a náklady na něj se vrátí. Pak podle Bureše nebude problém nabídnout tuto službu i jiným obcím.

Technologie, kterou dodá pražská firma AŽD, obsahuje i potřebný software. Město zaplatí dalšího půl milionu na propojení programu s účetnictvím radnice tak, aby párovalo udělené a zaplacené pokuty.

Radnice přijme čtyři nové referenty. Další člověk, jehož náplní práce bude výhradně dohlížení na úsekové měření, přibude i v řadách městské policie.