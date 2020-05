V chebské nemocnici přibyli další nakažení, ostatní pacienty přestěhují

Vedení Karlovarské krajské nemocnice (KKN), pod níž spadá i ta chebská, přijalo opatření, která mají ochránit další pacienty i zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.



„V současnosti připravujeme převoz pacientů, kteří nemají nákazu koronavirem, z chebské nemocnice do jiných zdravotnických zařízení v našem kraji, tedy do Karlových Varů a Sokolova. V chebské nemocnici zůstanou izolováni nemocní s covidem-19, kteří budou mít veškerou potřebnou péči,“ uvedla Jitka Samáková, předsedkyně představenstva KKN.

Toto opatření se podle mluvčího KKN Vladislava Podrackého bude týkat řádově desítek pacientů. „O tom, kdo se bude stěhovat a kdo bude propuštěn domů, rozhodnou primáři jednotlivých oddělení,“ upřesnil mluvčí.

Onkologické oddělení chebské nemocnice zůstane nadále v provozu, je totiž v odděleném pavilonu. „Novou léčbu ale nezahajujeme,“ upřesnila Jitka Samáková. Stejně tak zůstanou otevřené i ambulance pro akutní případy.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis se také domluvil s šéfem týmu Chytré karantény pro ČR Romanem Prymulou na tom, že by se provedly testy všech zaměstnanců.

„Ve spolupráci s panem profesorem Prymulou jsme se dohodli na tom, že ve středu přijedou dva týmy a proběhne plošné testování téměř 500 zaměstnanců (chebské) nemocnice plus jejich rodinných příslušníků,“ řekl hejtman. Celkem se bude jednat asi o tisícovku testovaných.

Tento krok má podle něj přinést jistotu, že se nákaza nebude dále šířit, a zároveň ochránit rodiny zdravotníků a veřejnost.

„Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje také provede v následujících dnech kompletní dezinfekci budov chebské nemocnice,“ dodal Kubis.

Do chebské nemocnice má zamířit epidemiolog

Karlovarský kraj chce také nechat prověřit situaci v nemocnici nezávislým odborníkem. „Chceme vyslat do chebské nemocnice nezávislého epidemiologa, který by posoudil stav v nemocnici a případně nastavil takové postupy, které povedou k návratu zdravotnického zařízení do normálu.“ zdůraznil krajský radní Jan Bureš.

V chebské nemocnici se doposud nakazilo 31 zaměstnanců, 17 z nich se už uzdravilo. „Aktuálně hospitalizujeme devět pacientů s covidem-19, z toho čtyři na ARO,“ doplnil mluvčí KKN Podracký.

Chebská nemocnice už s nákazou bojovala dříve. Na začátku dubna kvůli tomu uzavřela porodnici, a vytvořila tak zázemí pro větší příjem pacientů s koronavirem.

Chebsko patří mezi nejvíce zasažené okresy v Česku. Nákaza se zde šíří hlavně ve zdravotnických zařízeních, kromě chebské nemocnice také v nemocnici v Mariánských Lázních. Tam už se zvládáním nákazy pomáhá i armáda. Podle údajů z pondělního odpoledne bylo v kraji celkem nakaženo od počátku epidemie 383 lidí, z toho 249 na Chebsku.