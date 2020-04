Chebská nemocnice zavřela porodnici, chystá se na pacienty s koronavirem

„Jde o dočasné opatření. Obě zbývající porodnice v kraji mají dostatečnou kapacitu na to, aby uzavření té chebské zvládly, takže by to nemělo způsobovat problémy. V chebské nemocnici postupně budujeme zázemí pro větší příjem pacientů s koronavirem, potřebujeme pro ně prostory i personál,“ uvedl mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký.



Ten vysvětlil, že důvodem změn je i nárůst lidí s koronavirem a potřeba chod nemocnice stabilizovat. „V úterý jsme měli čtyři pozitivní pacienty, u osmi se čekalo na potvrzení nákazy, pět zaměstnanců je v domácí izolaci,“ konstatoval mluvčí.

Doplnil, že zaměstnanci z porodnice se přesunou zčásti na internu, zčásti na JIP, zčásti do COVID Centra, které se nyní v Chebu buduje a kde by mohly být až dvě desítky míst pro pacienty s koronavirem.

„Ale chci zdůraznit, že počet lůžek záleží především na tom, jakým způsobem se podaří provoz centra personálně zajistit,“ řekl Podracký.

Podle jeho slov bude další postup a případné omezení provozu některých oddělení reakcí na to, jak bude pandemie postupovat a zda dojde k razantnímu nárůstu nemocných. „V tuto chvíli se však s útlumem jiných oddělení nepočítá. Uvidíme, jak to bude dál,“ dodal.

V Karlovarském kraji je jediné infekční oddělení v Nemocnici Karlovy Vary, která také spadá pod Karlovarskou krajskou nemocnici stejně jako Nemocnice Cheb. Má kapacitu 20 lůžek, v případě potřeby je nemocnice schopna kapacitu oddělení rozšířit.