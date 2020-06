Sezona koncertů pod širým nebem začíná, některé akce musí fanoušci oželet

Z programu kulturního léta ovšem některé akce vypadly, případně je organizátoři přesunuli až na příští rok.



„V sobotu je na Rolavě na programu dnes už vyprodaný koncert kapely Jelen,“ přiblížil start sezony promotér agentury Vlny Vladimír Suchan. V následujících týdnech ožije Rolava koncerty každou neděli.

Koncerty na Rolavě 5. července minus123minut

minus123minut 12. července DESmod (sk)

DESmod (sk) 19. července Monkey Business

Monkey Business 26. července Zajíc Company

Zajíc Company 2. srpna F. Nedvěd a Tiebreak, Petr nebo Pavel

F. Nedvěd a Tiebreak, Petr nebo Pavel 9. srpna Lenka Dusilová

Lenka Dusilová 16. srpna Mňága a Žďorp

Mňága a Žďorp 23. srpna M. K. Collective

M. K. Collective 30. srpna Pestalozzi Koncerty začínají v 17 hodin, s výjimkou Monkey Business (20:30) F. Nedvěda (15:00)



Některé akce však budou muset příznivci kultury letos oželet. Neuskuteční se například operní a operetní představení, trojkoncert formací Mirai, Jelen a Poetika či vystoupení kapely Stromboli v loketském amfiteátru. Ten ožije až 20. června.

První akce v Lokti bude prosycená vůní benzinu. Se zážitky z nejtěžšího pouštního závodu Dakar se přijedou podělit jeho účastníci.

„Zájemci mohou nahlédnout do zákulisí závodního týmu. Přijede celý tým Orion – Moto Racing Group s motocyklisty Milanem Engelem a Martinem Michkem a závodníky v buginách Václavem Fejfarem, Ollie Roučkovou a Danielem Zelenkou,“ představil hlavní hvězdy motoristického večera Suchan. I na muziku dojde, postará se o ni kapela Krucipüsk.

Přelom června a července bude v Lokti patřit dvěma prodlouženým víkendům, které v sobě propojí hudbu, kino, divadlo i stand-up. Na první se mohou lidé těšit ve dnech 25. až 28. června, kdy v Lokti vystoupí Tomáš Matonoha s kapelou Inspektor Kluzó, Support Lesbiens, Cajk, End Of Cream, Martin Čarný Band, Luboš Pospíšil & 5P a Blues Not Dead. Do smrště hudby se vklíní divadelní představení Perfect Days.

Ve dnech 2. až 5. července bude na programu několik filmů (pořadatel upřesní na webových stránkách, pozn. red.) a koncerty Bratří Ebenů, Vojty Kotka s kapelou TH!S, Migu 21 a Tomáše Kluse.

V červenci se mohou příznivci slovenské muziky v Lokti těšit ještě na kapelu No Name. Její koncert je naplánovaný na 10. července. O den později pak ožije hudbou zámecký park v Ostrově, kde zahrají Krausberry, Hudba Praha, Sto zvířat a také Bernard Blues Band.

„Program máme sestavený až do září. Vyvrcholí na Rolavě, kde se uskuteční Rocková plovárna za účasti regionálních kapel,“ doplnil Vladimír Suchan.

Vzhledem k omezením vyvolaným koronavirovou pandemií doporučuje promotér sledovat webové stránky agentury. Na nich se průběžně objevují důležité novinky.