Fyzioterapeuti ve Varech studovat nebudou, jednání s univerzitou zkrachovalo

Zázemí i peníze chtěla nabídnout karlovarská radnice Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, pokud by v krajském městě otevřela studium fyzioterapie. Právě o tento obor vedení Karlových Varů dlouhodobě usiluje. Akademický senát fakulty byl ale jiného názoru.



„Výsledkem diskuze bylo nerozšiřovat fakultu mimo Plzeň, ale stabilizovat a případně rozšiřovat fakultu v Plzni o další studijní programy,“ stojí v zápisu ze zasedání.

Primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) chce i přesto jednat dál. „Zástupci fakulty chtějí získat akreditaci pro pětiletý magisterský program. Jakmile se toto podaří, i pan proděkan říkal, že by bylo dobré, aby se fyzioterapie v Karlových Varech otevřela,“ uvedla primátorka.

Upozornila přitom, že Plzeň nabízí tříleté bakalářské studium, pětiletý magisterský obor v Karlových Varech by tak mohl být pro budoucí studenty lukrativní a zajímavý.

Město má pro vysokou školu několik let nachystanou budovu na Palachově nábřeží v centru. Připravilo ji už v minulosti pro příchod 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která měla spustit právě výuku fyzioterapie. Z toho ale sešlo a v budově zůstalo vybavení. „Učebny jsou připravené, okamžitě se může začít s výukou,“ podotkla primátorka.

Podle jejího předchůdce Petra Kulhánka (KOA) je reálný počátek studia za dva roky - pokud se pětiletý obor podaří akreditovat.

„Určitě si myslím, že to za podporu stojí. Dva roky jsou sice opět dlouhá doba, ale myslím, že moc jiných možností nemáme. Po havárii jednání s Univerzitou Karlovou a poměrně dlouhém a komplikovaném dialogu se Západočeskou univerzitou nám mnoho dalších míst k poohlédnutí nezbývá,“ řekl bývalý primátor.

Možné řešení je vlastní vysoká škola

Zmínil také, že zaznívají hlasy k založení vlastní vysoké školy. To ale považuje za utopii a běh na ještě delší trať s ještě nejistějším výsledkem. „Osobně jsem stále přesvědčen, že jsme měli být trpělivější a vytrvalejší s Univerzitou Karlovou,“ doplnil.

Předseda zastupitelského klubu Pirátů Jindřich Čermák zase řekl, že vysoká škola v Karlových Varech je jako lov na Yettiho. „Je to už mytická kratochvíle generace karlovarských politiků. Nelze upřít snahu všech o to, aby sem dotáhli část studia některé zavedené univerzity. Domnívám se, že tím, kdo k tomu přistupuje vlažněji, jsou samotné univerzity, kterým se nechce na periferii,“ komentoval.

Právě on také zmínil, že je možná na čase věnovat energii plnohodnotné vysoké škole v kraji. „Bude to stát spoustu času, energie i politického kapitálu, ale výsledek by mohl být příznivější než jednání, která nikam nevedou,“ konstatoval Jindřich Čermák.

Západočeská univerzita v regionu už řadu let působí, a to prostřednictvím své Fakulty ekonomické sídlící v Chebu. Tamní budovu ale nevyužívá tolik studentů, kolik by mohlo. Proto před loňskými letními prázdninami zahájilo vedení kraje jednání se zástupci univerzity o tom, zda by v Chebu otevřeli další obory.

Kromě zdravotnických studií šlo také o ta pedagogická. Konkrétně je v plánu program celoživotního vzdělávání, díky kterému by si mohli od září učitelé prvního stupně základních škol doplnit kvalifikaci.