Karlovy Vary to nevzdávají, opět usilují o veřejnou vysokou školu

Karlovým Varům zatím všechny pokusy o otevření veřejné vysoké školy ztroskotaly. „Rektor Západočeské univerzity (ZČU) podepsal memorandum, které přijala a schválila rada města,“ informovala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Podle ní mluví memorandum v obecné rovině o tom, že všem stranám, tedy univerzitě, kraji, Karlovým Varům a Chebu, jde především o to, aby ZČU v regionu zůstala a rozšířila se nabídka jednotlivých oborů o zdravotnická studia a pedagogickou fakultu.

„Budeme dělat maximum pro to, aby Fakulta zdravotnických studií byla zde v Kalových Varech, a budeme to podporovat. Máme tady budovu a bude nás to stát i nějaké finanční prostředky, ale zatím nevíme kolik,“ doplnila primátorka.

Podporu příchodu Fakulty zdravotnických studií ZČU do krajského města získala Andrea Pfeffer Ferklová i u městských zastupitelů. „Jsem rád, že snaha získat do Karlových Varů zdravotnická studia ze ZČU je tématem konsenzuálním, napříč celým zastupitelstvem. Tomu také odpovídala jednomyslná podpora usnesení, kterým Karlovy Vary vyjádřily podporu rozšíření studia Fakulty zdravotnických studií do našeho města,“ uvedl bývalý primátor Petr Kulhánek z nyní opoziční Karlovarské občanské alternativy.

Pokusy o vysokou školu ve Varech zatím nevyšly

Krajské město usiluje o příchod veřejné vysoké školy dlouhodobě. V minulém funkčním období, kdy byl primátorem právě Petr Kulhánek, byla ve hře zejména 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy.

Sídlit měla ve školní budově na Palachově nábřeží a vyučovat v ní měla budoucí fyzioterapeuty, z čehož několikrát sešlo. Ve vyjednáváních se 3. lékařskou fakultou nicméně pokračovali i nově zvolení představitelé města. Děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ale případná velká očekávání mírnil.

„Stejně jako v případě nedokončeného záměru umístění studia Univerzity Karlovy je město připraveno poskytnout budovu na nábřeží Jana Palacha za symbolický nájem a veškerou potřebnou součinnost. Pro studium v Karlových Varech je právě z doby jednání s Univerzitou Karlovou vše připraveno po technicko-organizační i personální stránce,“ uvedl Petr Kulhánek.

Podle něj stále platí, že denní univerzitní studium je pro Karlovy Vary zásadním prvkem dalšího rozvoje, oživení a přitažlivosti města pro mladé lidi.

Školu v Chebu využívá jen hrstka studentů

Předseda zastupitelského klubu opozičních Pirátů Jindřich Čermák konstatoval, že potřebnost a důležitost veřejné vysoké školy v Karlových Varech zdůrazňují generace politiků. Pokud by tedy toto opakoval, šlo by jen o konstatování zjevného.

„Společná iniciativa ZČU a kraje by mohla celému kraji přinést lepší koncepční práci ve více oborech a tím i více možností pro studenty. Věřím, že se povede do našeho města dostat celou plánovanou odnož fakulty zdravotnických studií a ne pouhý jeden obor z ní,“ uvedl.

Zároveň ale zmínil, že do budoucna by se region neměl vzdávat myšlenky na vlastní vysokou školu zaměřenou na jeho jedinečnost v oblastech balneologie a hydrogeologie.

ZČU má v Chebu svoji vlastní dobře vybavenou budovu, kterou v současnosti využívá jen asi stovka studentů Fakulty ekonomické. Budova má přitom kapacitu okolo 600 studentů. Proto už před letními prázdninami zahájilo vedení kraje jednání se zástupci univerzity, kteří jsou připraveni otevřít v Chebu další obory. Podporu našli také u ministra školství Roberta Plagy.

„Západočeská univerzita deklarovala ochotu poskytovat vzdělávání v Karlovarském kraji, kde veřejná vysoká škola chybí, a rolí ministerstva školství je pomoci uskutečnit tyto aktivity,“ uvedl po schůzce v Chebu Plaga.