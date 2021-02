Fiakristé uspěli jen částečně, město jim na tři měsíce odpustí půl nájmu

Karlovarští zastupitelé odsouhlasili, že až do konce března budou provozovatelé kočárové dopravy v krajském městě platit polovinu sjednaného nájemného.



Původní prosba fiakristů ovšem byla úplně odpustit nájemné od 1. ledna letošního roku. S tím ale u radních neuspěli. Problém fiakristů je, že se jich netýkají kompenzační bonusy, které vláda připravila pro podnikatele postižené pandemií koronaviru.

„Naše provozovny nebyly uzavřené, na kompenzaci tedy nemáme nárok,“ vysvětlila zastupitelům situaci fiakristů Hana Šimonovská, jednatelka karlovarského Cechu fiakristů.

Provozovatelé kočárové dopravy podle ní jednali i s ministrem Karlem Havlíčkem. „Ten nám ale doporučil jednat s magistrátem,“ naznačila Šimonovská.



Fiakristé nemohou podnikat od září loňského roku. V Karlových Varech totiž chybí turisté, kteří jsou z 99 procent jejich klienty. „Prognóza je přitom velice pesimistická a kůň není auto, které můžete na půl roku zavřít do garáže,“ konstatovala jednatelka cechu.

Karlovy Vary loni pomáhaly podnikatelům, kteří hospodaří na městském majetku. Radnice jim na půl roku snížila nájemné o polovinu. To se týkalo období od 1. června do 31. prosince. Cech fiakristů však dostal tuto úlevu jen na tři měsíce počínaje 1. říjnem. „Složitou situaci provozovatelů kočárové dopravy si uvědomujeme,“ uvedla za vedení města primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Na požadavek cechu odpustit nájemné za kočárová stání nicméně radní nereflektovali. „Pokud bychom jim odpustili nájemné, mohlo by to vyvolat stejné požadavky u dalších smluv města,“ vysvětlila primátorka. Zastupitelé nakonec přijali kompromisní řešení. Cechu odpustí polovinu nájemného za období od 1. ledna do 31. března letošního roku.

„Aby to bylo spravedlivé ve vztahu k ostatním podnikatelům, které už město podpořilo loni,“ vysvětlila Pfeffer Ferklová s tím, že i fiakristé tak budou moct počítat s podporou od města na půl roku.

O dalších formách pomoci podnikatelům zatím karlovarská radnice uvažuje. Chce ovšem počkat na to, s jakými formami pomoci přijde stát. „Na ně bychom potom navázali městskými projekty,“ naznačila mluvčí magistrátu Helena Kyselá. Město se tím chce vyhnout nebezpečí, že by kvůli lokální podpoře podnikatelé přišli o tu státní.

Aktuálně tak platí pouze sleva na nájemném za předzahrádky restaurací. „Podnikatelé v lázeňské části města a jeho širším centru zaplatí za metr čtvereční a den pětikorunu, v ostatních částech Karlových Varů pak 3,50,“ uvedla Helena Kyselá, mluvčí karlovarského magistrátu. Tento stav bude platit zatím do konce června.

Cech fiakristům provozuje svou živnost na dvou lokalitách v Karlových Varech. Místa vyhrazená pro kočárovou dopravu jsou na Divadelním náměstí a před hlavní poštou. Celkem na nich může stát maximálně osm spřežení. Snaha rozšířit „štafly“ pro kočáry o prostranství před Grandhotelem Pupp vyzněla na prázdno.