Unikátní kamna se vracejí k původní kráse, restaurátoři doplní hlavičky

„Na posledním kontrolním dnu se mluvilo například o tom, jak by měly vypadat hlavičky postav a zvířecí figurky, které na chebských kamnech chybějí a bude je nutné znovu vymodelovat. Po prohlídce nabídnutých variant bylo rozhodnuto, že u figur a výjevů, kde existuje dostatek doložených podkladů, například původních předloh nebo fotografií z ateliéru Williho Russe, bude použita realistická modelace obličejů. A to zejména v případě krojovaných párů, kde jsou obličejové části větší. Tam, kde dostatek podkladů není, bude modelace pouze náznaková,“ uvedla Markéta Plevná Šalátová z Muzea Cheb.



Doplnila, že při povrchových úpravách pak barevné engoby na povrchu překryje tenká vrstva transparentní glazury. Tato varianta s polomatným povrchem nejlépe koresponduje s celkovou výzdobou kamen, a zároveň je díky méně lesklému povrchu odlišná od původního originálu.

Dokončeno bylo rovněž hledání odstínů glazur pro chybějící geometrické části výzdoby, které by se naopak měly originálu na kamnech maximálně přiblížit. Chebští muzejníci si zároveň prohlédli některé již hotové keramické doplňky.

Zub času se projevil na většině díla

„V současné době jsou domodelovány a poprvé vypáleny chybějící hlavičky a zvířecí figury. Následovat bude jejich malování engobami a výpal s transparentní glazurou,“ upřesnila ředitelka Muzea Cheb Martina Kulová.

V glazované keramice pokračuje doplňování chybějících částí geometrické výzdoby kamen. Započaly rovněž tvarové a barevné retuše četných drobnějších poškození glazury a střepu. Takové stopy času odborníci objevili na 95 procentech kachlů a jsou rádi, že restaurátorské práce na této vzácné památce pokračují.

Po jejich dokončení si budou moci návštěvníci Muzea Cheb znovu prohlédnout jedinečná historická kamna, která zachycují chebský nebo též egerlandský národopis, a to od konce 18. století až do 40. let 20. století.

Figurální ztvárnění na jednotlivých kachlích zobrazují tradice a zvyky z hospodářského, církevního a rodinného života venkovského lidu na Chebsku.

Dokument chebského venkova

„Další zajímavostí je také zachycení chebského dialektu na plastických stuhách, které kachle propojují,“ uvedla krajská radní pro oblast kultury a památkové péče Oľga Haláková.



„Kamna se nyní nachází ve třetí, předposlední etapě prací, po jejím dokončení budou kachle převezeny do chebského muzea a tam kamnářsky sesazeny,“ doplnila ředitelka muzea Martina Kulová.

Jedinečná kamna Williho Russe, pomyslná učebnice egerlandského národopisu v trojrozměrném obraze, nabídnou návštěvníkům muzea zcela neotřelý pohled na téměř zapomenutou minulost zdejšího regionu. Šestnáct figurálních scén představí významné zvyky a tradice hospodářského, církevního a rodinného života venkovského lidu na Chebsku.

Čtrnáct krojovaných párů předvede lidový oděv v různých částech této oblasti od sklonku 18. století až po 30. a 40. léta 20. století. Plastické stuhy vlnící se mezi jednotlivými scénami zachycují chebský dialekt v podobě třiašedesáti přísloví, pořekadel, mravních ponaučení, úryvků z koled a písňových textů. Vše doplňuje heraldická výzdoba čítající jedenasedmdesát znaků města a městeček a rodových znaků.

Instalace restaurovaných chebských národopisných kamen v připravované expozici Muzea Cheb splatí dluh nejen jejich tvůrci Willibaldu Russovi, ale i duchovnímu otci myšlenky jejich vzniku, etnografovi, filologovi a pedagogovi Josefu Hanikovi.