Začne výroba sochy Karla IV., stát bude před Lázněmi I nebo u divadla

Tento termín není vybraný náhodou. Za dva roky si totiž místní rotariáni připomenou 30. výročí už třetího založení klubu v lázeňské metropoli. „Termín se určitě stihnout dá,“ prohlásil Jakub Kasper, výkonný ředitel společnosti Kasper Kovo, která bude sochu podle návrhu Michala Gabriela vyrábět.

Práce to ale nebude podle jeho slov jednoduchá. „Jakákoliv práce s panem Gabrielem je dobrodružství. Tohle bude dvojnásobné,“ podotkl Kasper.



Narážel přitom na monumentálnost sochy. „Není nejvyšší, kterou jsem kdy navrhl. Ale každopádně je nejhmotnější,“ připustil autor díla Michal Gabriel. Socha má na výšku i s podstavcem 4,8 metru a váží 24 tun. Výroba tak bude podle Jakuba Kaspera hodně náročná. „Sochu vyrobíme z několika kusů, které pak složíme přímo na místě,“ naznačil technologii vzniku Kasper.

„Firma pana Kaspera je jistota. Spolupracuji s ní už dlouho. Je to tým lidí, kterým důvěřuji. Bez důvěry a hlavně bez souhry by to nešlo,“ uvedl autor sochy.

Na jeho konto složí do konce září rotariáni polovinu z částky, kterou bude výroba sochy stát. „Teprve když před sebou máte velkou výzvu, mobilizujete síly,“ komentoval podpis smlouvy rotarián a štědrý podporovatel vzniku sochy František Piškanin. „Je v tom i kousek myšlenky, proč by se Karlovaráci nemohli také scházet u koně jako Pražáci,“ doplnil s nadhledem.

Kde se budou scházet, ovšem zatím není úplně jasné. Kancelář architektury města aktuálně zpracovává podklady pro dvě lokality. Sady Karla IV. v sousedství Císařských lázní a Divadelní náměstí. „Obě studie budeme konzultovat s realizačním týmem,“ slíbil ředitel KAM Petr Kropp.

Na vznik sochy může přispět i veřejnost. Ve sbírce se na transparentním účtu zatím podařilo vybrat více než milion korun. Další peníze přinese chystaný ples a veřejná dražba 34 uměleckých děl výtvarníků ze západu Čech. Rotariáni rovněž chystají golfový turnaj. I výtěžek z něj pomůže vzniku sochy.