Nejlepší místo pro sochu Karla IV. je u pošty, ukazuje zatím anketa

„Každý subjekt se zavazuje k tomu, co bude dělat pro to, aby se nám podařilo co nejdříve sochu umístit,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Kraj bude například zajišťovat propagaci ve svých prostorách, popřípadě by mohl na sochu vyhlásit i veřejnou sbírku. Cenu samotného díla odhadl autor na 8 milionů korun, další peníze by pak stály úpravy okolí. Kraj by se podle hejtmanky mohl také poohlédnout po dotacích z ministerstva kultury.

Umístění sochy Karla IV. provází od léta i anketa, kde by měla stát. Michal Gabriel původně dílo vytvořil pro Smetanovy sady, a to vedle květinového data. Jenže k tomu měli výhrady památkáři.

„Zatím z ankety nejlépe vycházelo místo u hlavní pošty, ale není to definitivně rozhodnuto,“ řekla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová, která je také členkou karlovarského Rotary Clubu.

Z nové dohody podle ní plyne, že město bude na výběru lokality spolupracovat s Kanceláří architektury města a ta už se bude domlouvat i s památkáři. Jak by socha v konkrétních karlovarských lokalitách vypadala, se už mohli zájemci přesvědčit pomocí vizualizací, a to například u Alžbětiných lázní či u Thermalu. Nyní by si mohli udělat představu ještě lepší.

„V memorandu se dokonce praví, že Karlovy Vary zkusí umístit model této sochy do nějaké lokality, v níž by se mohla nacházet,“ doplnil mluvčí radnice Jan Kopál. Kdy by mohlo k instalaci samotné sochy dojít, zatím primátorka nedokázala odhadnout. „Všechno se bude odvíjet od finančních prostředků,“ upozornila. Zároveň zmínila, že i členové karlovarského Rotary Clubu mezi sebou vybírají peníze.

Vzhledem k tomu, že je socha vytvořená z lamel, existuje podle ní myšlenka, že by nesly jména těch, kteří na dílo přispěli. „Je tedy možné, že by se takto prodávaly jednotlivé lamely. Je to docela zajímavý způsob,“ podotkla Andrea Pfeffer Ferklová.

Soutěž o sochu Karla IV., ve které zvítězil Michal Gabriel, uspořádaly v závěru oslav panovníkova 700. výročí Rotary Club Karlovy Vary a Galerie umění. Organizátoři ji vyhodnotili na jaře 2017. S nápadem na vznik čtvrté sochy českého krále a císaře Svaté říše římské přišel Ivan Týn z Rotary Clubu.

Vítězné dílo je z nerezového plechu, i s podstavcem je jeho výška 4,8 metru, váha činí 24 tun. S tvorbou Michala Gabriela se mohli obyvatelé i návštěvníci Karlových Varů seznámit během léta. Jeho díla byla k vidění ve Dvořákových sadech, u Mlýnské kolonády a také v Galerii umění Karlovy Vary, kde se konala jeho výstava Červený koberec. Zájemci si tam mohli prohlédnout právě také vítězný návrh jezdecké sochy Karla IV.