Vary hledají místo pro čtvrtou sochu Karla IV. Ve hře je šest lokalit

Čtvrtou sochou Karla IV. v krajském městě se má stát návrh Michala Gabriela, který v závěru oslav panovníkova 700. výročí narození vyhrál soutěž pořádanou Rotary Clubem Karlovy Vary a Galerií umění. Jezdeckou sochu z nerezového plechu původně Michal Gabriel vytvořil pro Smetanovy sady, a to vedle květinového data. Jenže k tomu měli výhrady památkáři. Proto teď se souhlasem autora vybírají lidé jiné místo.

„Anketu máme na třech místech. Jedno je přímo v Galerii umění, druhé na magistrátu a třetí v krajské knihovně, kde se návštěvníci mohou vyjádřit anebo napsat svůj názor. Možná, že mají i jiné návrhy, což bychom samozřejmě uvítali,“ řekl Ivan Týn z Rotary Clubu. Právě on s nápadem na vznik čtvrté sochy Karla IV. přišel.

Lidé mohou prostřednictvím hlasovacích lístků vybírat lokalitu do konce září. Jde o místo u hlavní pošty, křížení Zeyerovy ulice s třídou T. G. M., park před Císařskými lázněmi, kde se dnes nachází panovníkova pískovcová socha od Otakara Švece, prostranství před Vřídelní kolonádou, park na Divadelním náměstí či přemostění říčky Teplé v místě, kde stojí Mlýnská kolonáda.

Mimo těchto šesti lokalit má svou představu také ředitel Kanceláře architektury města Petr Kropp. Zástupcům Rotary Clubu předestřel, že přemýšlel o částech mimo historické centrum i o tom, že by se socha stala jakýmsi pohyblivým celkem, který by se přesouval z místa na místo, a lidé by tak mohli posoudit jeho vyznění.

Sochy v Karlových Varech Poslední sochou, kterou město pořídilo, byl v roce 2007 bronzový pomník Tomáše Garrigua Masaryka od karlovarského akademického malíře Jana Kotka.

od karlovarského akademického malíře Jana Kotka. Další díla pak už měla veskrze smůlu. Sedícího čerta na Tržní kolonádě od Jaroslava Róny odmítli lidé v anketě, Pavel Opočenský si zase musel odstěhovat svůj obelisk od Vřídelní kolonády , neboť s koupí nesouhlasili zastupitelé.

na Tržní kolonádě od Jaroslava Róny odmítli lidé v anketě, Pavel Opočenský si zase musel odstěhovat svůj , neboť s koupí nesouhlasili zastupitelé. Veřejná prostranství ale začala v posledních třech letech oživovat písková díla . V roce 2016 vznikly za 269 tisíc korun socha Karla IV. u Mlýnské kolonády , socha na téma Zámecká věž před Tržní kolonádou a socha na téma korunovační klenoty ve Smetanových sadech .

. V roce 2016 vznikly za 269 tisíc korun socha , socha na téma a socha na téma . O rok později mohli lidé u Mlýnské kolonády vidět pískové dílo na téma Vary v pohybu za 115 tisíc korun, v minulém roce tento prostor oživila socha na téma T. G. Masaryk na koni , která stála rovněž 115 tisíc korun.

za 115 tisíc korun, v minulém roce tento prostor oživila socha na téma , která stála rovněž 115 tisíc korun. Členové nynějšího vedení města začátkem roku prohlásili, že jsou sice uměleckým dílům nakloněni, ovšem z jiných materiálů, než je písek.

Cenu díla, která má být i s podstavcem 4,8 metru vysoká a vážit 24 tun, vyčíslil sám autor na osm milionů korun. Další peníze bude stát úprava prostranství. Jak upozornil Ivan Thýn, může to být i dražší, než je cena samotné sochy. Rotary Club má několik nápadů, kde peníze získat.

„Jeden z nich je třeba nadace, kterou by zřejmě muselo založit zastupitelstvo města či krajský úřad. To by vedlo k založení spolku pro postavení jezdecké sochy Karla IV.,“ zmínil. V takovém případě by byl nutný vklad nějaké symbolické částky, například dvaceti či padesáti tisíc korun, a spolek by musel dodržet potřebné náležitosti vedoucí k jeho založení.

„Základní částka potřebná k vybudování pomníku by mohla vzniknout právě na základě soustředění nějakých finančních prostředků tímto způsobem. Samozřejmě by to byla i příležitost pro drobné dárce,“ doplnil Ivan Thýn.

Členové Rotary Clubu by podle něj byli také rádi, pokud by došlo k podepsání jakéhosi memoranda mezi vedením města a autorem. Ten už s předchozím i současným vedením či třeba ředitelem Kanceláře architektury města jednal, ale doposud nevznikl žádný písemný dokument.

„Byl by v něm zřetelně definovaný cíl a to, za jakých podmínek ho bude dosaženo. To znamená, že se najde nějaké vhodné místo a budou s tím souhlasit orgány, kterých se to týká. Na druhé straně tam musí být i nějaké zmínky o formě financování a předpokládané částce. Ta se nebude týkat jen eventuálního pomníku, ale pochopitelně i úprav celého prostranství,“ přiblížil Ivan Thýn.

Soutěž o novou sochu Karla IV. vyhodnotili organizátoři na jaře 2017. Bývalí radní se k jejímu pořízení stavěli spíše diplomaticky.

„Socha je nákladná, město na ni doposud nevyhradilo prostředky. Je ale pravda, že Karlovy Vary nemusejí být jediné, které se na ní budou podílet,“ uvedl mluvčí karlovarské radnice Jan Kopál.

Podle primátorčina náměstka Tomáše Trtka je zatím předčasné o městských penězích za sochu mluvit. Jeho kolega náměstek Petr Bursík dílu fandí. „Ze svého osobního pohledu věřím, že ta socha realizovaná bude,“ uvedl.

Michal Gabriel v současné době vystavuje v Galerii umění, kde si mohou lidé jeho díla včetně návrhu jezdecké sochy prohlédnout do 8. září.