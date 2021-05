Obec žaluje krajský úřad kvůli skladům, mají vyrůst místo obchodní zóny

„Skladové haly nemají se slibovanou občanskou vybaveností vůbec nic společného, proto s jejich realizací nemůžeme souhlasit,“ vysvětlila starostka obce Lucie Hostašová.

Ta nyní podala žalobu na Krajský úřad Karlovarského kraje. Vedení obce se nelíbí způsob, jakým proběhlo veřejné projednávání posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA).



To se ohledně vybudování hal na základě odborného posudku vyjádřilo souhlasně. Posudek hodnotil například vliv stavby na obyvatelstvo, ovzduší, klima, povrchové a podzemní vody, půdu i hlukovou situaci.

„Veřejné projednávání však proběhlo v březnu tohoto roku jen formou videokonference, která znemožnila účast části obyvatel obce. Dálkový způsob projednání zákon navíc nezná, a není tedy přípustný. Bohužel byly nefunkční také odkazy pro připojení. Kraj ignoroval i petice a přání občanů na řádné projednání až poté, co se protiepidemická opatření rozvolní,“ upozornila starostka na to, co je obsahem žaloby.

Kromě odboru životního prostředí krajského úřadu se navíc nepřipojily žádné další dotčené orgány, především magistrát města Karlovy Vary, konkrétně odbor stavební a územního plánování. „Lidé tak neměli možnost ptát se a diskutovat na téma územního plánu, který z našeho pohledu tuto výstavbu neumožňuje,“ dodala starostka s tím, že pozemky, kde mají haly vyrůst, nespadají pod průmyslové zóny.



Ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje Martina Vránová uvedla, že kraj zatím nemá žalobu od plzeňského krajského soudu k dispozici.



„Jakmile nás ale soud požádá o vyjádření, zpracujeme je. Faktem je, že jsme závazné stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí na úřední desce dne 11. května zveřejnili, současně byl v souladu s právními předpisy na internetu zveřejněn i posudek. K náplni obchodních a skladovacích prostor se ale kraj nevyjadřuje, není to v jeho kompetenci,“ upřesnila Vránová.

Podle zástupce investora Martina Vraného není jisté, zda budou haly do konce roku 2025 stát tak, jak se původně plánovalo. „Přesto ze svého projektu neustoupíme. Už proto, že má pro obyvatele Hor i Karlových Varů nesporné výhody,“ uvedl Vraný.

„Za posledních deset let se změnily nákupní zvyky a covidový rok to potvrdil. Internetový prodej je na vzestupu a haly se postarají o zákazníky ze širokého okolí. V důsledku se sníží i celkové dopravní zatížení na Karlovarsku. Místo toho, aby jel jeden člověk za zakázkou, rozveze ze skladu jedno auto dodávku pro sto lidí najednou až do domu,“ upřesnil Vraný.

Záměr navíc počítá s výstavbou hal na ploše 74 tisíc metrů čtverečních, dalších 83 tisíc metrů čtverečních má být ale zelených. „Místo náletových dřevin tu bude vysázená nová subdruhová skladba plnohodnotné zeleně, která bude doplňovat i blízké rybníky,“ dodal Vraný s tím, že ozeleněné budou i fasády hal.