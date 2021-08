Dívka s čerstvým řidičákem se vyhýbala kočce, nabourala do dvou domů

Nehoda se stala včera pozdě večer v Kraslicích. Osmnáctiletá dívka jela v nissanu do centra města, když jí do cesty vběhla kočka.



„Při vyhýbání se zvířeti ovšem nepřizpůsobila rychlost svým schopnostem a stavu silnice. Automobil uvedla do smyku, přejela do protisměru, a poté narazila do zdi rodinného domu. Od něj se osobní automobil odrazil zpět do silnice a vzápětí narazil do dalšího rodinného domu,“ popsal kolizi krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Řidička skončila po nehodě na chirurgickém oddělení sokolovské nemocnice, má zlomenou levou ruku, pohmožděniny a několik tržných ran. Při dechové zkoušce se ukázalo, že za volant usedala střízlivá.

„Škoda na vozidlech a poničených rodinných domech byla předběžně odhadnuta na částku 350 tisíc korun. Přesná příčina a okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnil Kopřiva.